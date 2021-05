Come cercare e ascoltare contenuti Apple Podcast su iPhone

Podcast di Apple è probabilmente l’app su cui si sono concentrati i maggiori cambiamenti con l’ultimo aggiornamento software iOS 14.5, tra quelle integrate nel sistema operativo di iPhone.

Apple ha introdotto un redesign dell’interfaccia grafica e alcune nuove funzionalità in questa app. Naturalmente cambiamenti progettati per migliorarne l’usabilità e aumentarne le capacità.

Tuttavia, alcune novità hanno rischiato di disorientare gli utenti di iPhone che già utilizzavano da tempo l’app di iOS che consente di gestire e riprodurre i podcast del servizio di Apple.

A partire dalle iscrizioni ai programmi.

Nella nuova versione dell’app Podcast, non ci si iscrive più a un podcast, ma lo si segue. Inoltre, la funzione per farlo è ora un po’ più nascosta, invece che in bella vista nella scheda del programma.

Probabilmente Apple ha attuato questa modifica per evitare ambiguità con i nuovi abbonamenti Apple Podcast che sono in arrivo.

Qualunque sia il motivo, vediamo come seguire, ora, un podcast.

Per prima cosa, apriamo l’app Podcast di iOS.

Nella schermata del programma, ora bisogna toccare il pulsante Altro, contrassegnato dall’icona con i tre puntini, nell’angolo in alto a destra. Dal menu a tendina, toccare poi Segui.

Se non desideriamo più seguire quel programma, basta ripetere l’operazione e selezionare, stavolta, Non seguire più.

Per cercare nel catalogo di Apple i podcast che potrebbero interessarci, possiamo selezionare il tab Podcast nel pannello di navigazione, in basso, e sfogliare le classifiche, i suggerimenti, le ultime novità e i contenuti in evidenza.

Oppure, selezionare Cerca e, qui, effettuare una ricerca testuale oppure sfogliare le categorie con cui i contenuti sono organizzati.

Per quanto riguarda la riproduzione, nella parte inferiore della schermata dell’app, tra il contenuto e la barra di navigazione, è presente il lettore.

Il lettore ci offre una possibilità di controllo semplice e sempre a portata di mano della puntata in riproduzione. Il contenuto riprodotto può essere infatti diverso dalla schermata principale visualizzata, perché possiamo continuare a sfogliare tra i podcast mentre ascoltiamo una puntata. Per questo è utile avere il lettore a disposizione.

Il lettore permette di mettere in pausa e in riproduzione e di andare avanti veloce di trenta secondi, oltre a visualizzare un’anteprima dell’immagine e del titolo della puntata.

Toccando sull’anteprima, si accede a una schermata di riproduzione espansa che presenta ulteriori controlli, tra cui: riavvolgere di quindici secondi, regolazione del volume, AirPlay, condivisione e altri.