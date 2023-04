Come cambiare il layout delle notifiche nella schermata di blocco di iPhone

In iOS 16, Apple ha apportato diverse modifiche e introdotto numerose possibilità di personalizzazione della schermata di blocco di iPhone.

L’aspetto della lock screen ha conosciuto un profondo redesign e ora la schermata di blocco di iOS può ospitare anche una barra di widget personalizzata, per accedere a informazioni utili e a shortcut che consentono di risparmiare tempo.

Quando iPhone è bloccato, iOS visualizza le notifiche ricevute di recente nella parte bassa della lock screen, in modo che risultino di più facile accesso anche se operiamo con una mano sola.

Nella configurazione predefinita, solitamente la modalità di visualizzazione delle notifiche nella schermata di blocco di iPhone è quella denominata Raccolta (o “Stack”).

In questa modalità, le notifiche in entrata vengono impilate da iOS con quella più recente in alto, visibile, e le altre sotto con un effetto tridimensionale che ne lascia intravedere il contenuto. Basta un tocco sulla pila di notifiche per far sì che iOS le espanda, per poterne leggere i contenuti.

Non è questa però l’unica modalità di visualizzazione delle notifiche nella schermata di blocco di iPhone che abbiamo a disposizione, in iOS 16.

Per personalizzare il layout delle notifiche nella lock screen di iOS 16 procediamo come descritto di seguito.

Innanzitutto apriamo l’app Impostazioni di iOS.

Nell’app Impostazioni, tocchiamo sull’elemento Notifiche.

Nella schermata Notifiche delle Impostazioni di iOS, abbiamo tre opzioni nella sezione Mostra come. Queste tre opzioni, di cui iOS mostra anche un’anteprima illustrata, ci consentono di personalizzare il modo in cui iPhone visualizza di default le notifiche quando è bloccato.

Una di esse è per l’appunto Raccolta, quella che probabilmente è già attiva.

La modalità Elenco mostra semplicemente una lista delle notifiche, senza impilarle.

L’opzione Conteggio è quella che offre il tipo di visualizzazione più compatto. Questa modalità mostra – nella parte inferiore della schermata di blocco di iPhone – solo il numero delle notifiche recenti non visionate.

Anche in questo caso, basta un tocco sul conteggio stesso per visualizzare le notifiche recenti.