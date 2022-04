Colt Technology Services e Oracle insieme per la user experience

Colt Technology Services ha annunciato oggi un’ulteriore integrazione tra il proprio servizio Colt On Demand e Oracle Cloud Infrastructure (OCI) FastConnect, per offrire ai clienti un’esperienza utente ancora più fluida.

La nuova funzione basata su API permette di migliorare produttività ed efficienza attraverso una migliore esperienza cliente end-to-end, offrendo un’interfaccia cliente migliorata grazie all’integrazione tra la piattaforma OCI e il portale Colt On Demand. Questo permette ai clienti di attivare direttamente dal portale OCI una connessione privata più sicura dal loro ambiente on-premise all’Oracle Cloud Region prescelta – piuttosto che passare dal portale OCI al portale Colt On Demand.

Colt On Demand per OCI consente ai clienti di stabilire in automonia e in pochi minuti una connessione sicura e veloce verso le Oracle Cloud Regions. Ciò permette loro di adattare la larghezza di banda in tempo reale riducendola e aumentandola dinamicamente. Colt On Demand per OCI può essere controllato da un portale clienti online ed è acquistabile attraverso un modello commerciale flessibile e a consumo.

Keri Gilder, CEO di Colt, ha dichiarato: “La nostra partnership con Oracle è in crescita e ci ha permesso di sviluppare questa nuova funzionalità basata su API, che offre una maggiore efficienza ai clienti e riduce la probabilità di errore umano, in quanto i dati critici relativi alla connettività vengono trasferiti automaticamente dal portale OCI al portale Colt On Demand senza la necessità di effetuare ulteriori passaggi”.

Riconosciuta come azienda Visionaria nel Magic Quadrant 2021 di Gartner per i servizi di rete, Colt ha anche ricevuto il premio European Customer Value Leadership Award 2021 di Frost & Sullivan. L’azienda vanta un Net Promotor Scores (NPS) ai vertici del settore, che riflette l’elevata motivazione dei dipendenti.

