Samsung acquisisce la startup deep tech Oxford Semantic Technologies

Samsung Electronics ha annunciato di aver firmato un accordo per l’acquisizione di Oxford Semantic Technologies, una startup britannica specializzata nella tecnologia dei grafi di conoscenza (knowledge graph).

Fondata nel 2017 da tre professori dell’Università di Oxford – Ian Horrocks, Boris Motik e Bernardo Cuenca Grau – Oxford Semantic Technologies possiede capacità tecnologiche all’avanguardia nelle aree della rappresentazione della conoscenza e del ragionamento semantico. Con il suo motore incentrato sull’intelligenza artificiale, RDFox, l’azienda collabora attualmente con organizzazioni in Europa e Nord America che operano nei settori della finanza, della produzione e dell’e-commerce.

La tecnologia dei grafi di conoscenza – spiega Samsung – memorizza le informazioni come una rete interconnessa di idee correlate ed elabora i dati in modo simile a come gli esseri umani acquisiscono, ricordano, richiamano e ragionano sulla conoscenza. Integrando e collegando i dati, questa tecnologia migliora la comprensione del modo in cui le persone utilizzano un prodotto o un servizio e consente un rapido reperimento delle informazioni e delle raccomandazioni. Per questo motivo, è considerata una delle tecnologie chiave per la realizzazione di soluzioni di intelligenza artificiale più sofisticate e personalizzate.

La tecnologia knowledge graph è difficile da implementare – sottolinea ancora Samsung – a causa dei complessi calcoli utilizzati nel processo di conversione di dati dinamici ed estesi del mondo reale in grafi di conoscenza e nel loro utilizzo. Tuttavia, Oxford Semantic Technologies ha sviluppato e commercializzato con successo una tecnologia a grafo di conoscenza che ottimizza l’elaborazione dei dati e consente di effettuare ragionamenti avanzati, nel cloud e sui dispositivi.

Samsung Electronics collabora con Oxford Semantic Technologies su vari progetti dal 2018, compreso l’investimento di Samsung Ventures. Con questa acquisizione, mette in evidenza la multinazionale sudcoreana, Samsung si assicurerà motori di base avanzati per i grafi di conoscenza personali. Questi grafi integrano informazioni e contesti dispersi in vari servizi e app, creando un’esperienza utente su misura grazie alla crescente familiarità con le preferenze e l’utilizzo degli utenti.

Combinata con la tecnologia AI on-device, come quella presente nella serie Galaxy S24 di Samsung, la tecnologia dei grafi di conoscenza personali facilita esperienze utente iper-personalizzate, garantendo al contempo la sicurezza dei dati personali sensibili sul dispositivo. Sarà applicabile a tutti i prodotti Samsung, oltre che ai dispositivi mobili anche ai televisori e agli elettrodomestici.

“Siamo lieti di collaborare con Samsung“, ha dichiarato Peter Crocker, CEO di Oxford Semantic Technologies. “Integrando l’esperienza di Samsung nell’esperienza utente e nei dati con la nostra tecnologia avanzata di knowledge graph e reasoning, forniremo ai clienti di Samsung una personalizzazione ancora più sofisticata. Inoltre, sviluppando RDFox con Samsung e facendo parte di un gruppo più grande, forniremo a tutti i nostri clienti un prodotto, un servizio e un’assistenza ancora migliori“.

“Mentre i consumatori globali si rendono conto della loro crescente necessità di esperienze AI sempre più personalizzate, l’acquisizione di Oxford Semantic Technologies darà ulteriore impulso alle forti capacità di Samsung nell’ingegneria della conoscenza“, ha dichiarato Paul Kyungwhoon Cheun, Head of Samsung Research e CTO di Samsung Electronics. “Questa acquisizione rappresenta un altro importante passo avanti nel nostro impegno a fornire esperienze di intelligenza artificiale su misura, basate sulla nostra innovazione tecnologica di riferimento“.