Colt acquisisce le attività di Lumen nell’area EMEA

Lumen Technologies e Colt Technology Services (Colt) hanno annunciato di aver concluso un accordo per la vendita delle attività di Lumen in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) a Colt per 1,8 miliardi di dollari.

L’accordo – hanno spiegato le due aziende – comporterà la cessione da parte di Lumen delle sue attività nell’area EMEA, comprese le reti terrestri e sottomarine, i data center e le apparecchiature di rete.

Grazie a questo, Colt sarà in grado di estendere la rete in altri Paesi, città europee e data center, offrendo così alle aziende di tutta Europa una connettività di rete fibra più estesa dando l’accesso a una gamma completa di soluzioni di prodotto per clienti diversificati come Enterprise, Hyperscaler, Government e Wholesale.

Colt, grazie all’ampia copertura terrestre e sottomarina, sarà così in grado di soddisfare al meglio il crescente traffico IP aziendale e internazionale nell’area EMEA.

Una volta completata, la transazione – che, sottolineano le aziende, è soggetta alle consuete condizioni – favorirà la focalizzazione strategica di Lumen sull’investimento in attività core che l’azienda prevede possano favorire una crescita redditizia a lungo termine.

Nota per il suo impegno nella customer experience e per le sue performance in ambito environmental, social and governance (ESG), Colt è un’azienda globale di infrastrutture digitali con oltre 60 uffici in tutto il mondo. L’operazione estenderà l’infrastruttura di Colt a nuovi mercati, potenziando i servizi e le capacità offerti alle imprese globali e ai partner strategici.

La maggior parte dei dipendenti Lumen dell’area EMEA si unirà a Colt dopo la chiusura della transazione, hanno dichiarato le aziende.

Inoltre, Colt e Lumen stabiliranno una relazione strategica che consentirà a Lumen di continuare a fornire un’esperienza senza soluzione di continuità ai suoi clienti multinazionali con esigenze nell’area EMEA. La partnership consentirà inoltre a Colt di continuare a soddisfare le esigenze dei clienti con sede nell’area EMEA che necessitano di servizi al di fuori di tale area geografica.

Le due società prevedono che la transazione si possa chiudere già alla fine del 2023, una volta ottenute tutte le approvazioni normative negli Stati Uniti e in alcuni Paesi in cui Colt opera, nonché il soddisfacimento delle consuete condizioni per la chiusura.