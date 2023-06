Intelligenza artificiale, una svolta per i servizi di rete

Il punto di vista di Carlo Azzola, country manager di Colt per l’Italia, sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella gestione delle reti aziendali.

L’intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui le aziende gestiscono i loro servizi di rete, ma occorrerà superare diversi ostacoli per trarre il vero valore da questa potente tecnologia in rapida evoluzione.

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale in azienda sta cambiando profondamente il modo di fare business: i casi d’uso non solo si stanno moltiplicando, ma stanno anche evolvendo di fronte all’attuale incertezza del mercato. Negli ultimi tre anni, abbiamo visto le aziende incorporare un numero sempre maggiore di tecnologie di IA con l’obiettivo di risparmiare denaro, aumentare l’efficienza, fornire informazioni preziose e generare nuovo business. Il valore dell’IA per le imprese del XXI secolo è paragonato al valore strategico che ha avuto l’elettricità all’inizio del XX secolo quando l’elettrificazione ha trasformato settori come quello manifatturiero e ne ha creati di nuovi come quello delle comunicazioni di massa. Il maggiore impatto dell’IA sulle imprese nel prossimo futuro deriva dalla capacità di automatizzare e supportare i lavori che oggi sono svolti dagli esseri umani.

Il futuro dei servizi di rete risiede proprio nell’automazione. In un ecosistema digitale complesso, quantità sempre maggiori di dati devono essere trasferite in tempi brevi e con una latenza molto ridotta. Per questo il processo decisionale e gli interventi umani sono troppo lenti per reagire in tempo reale agli eventi di questa infrastruttura dinamica. Non importa se è un guasto fisico, un attacco informatico o una richiesta di aumento della larghezza di banda dovuto al crescente traffico di dati. L’elevata velocità di reazione sarà necessaria per i processi supportati dall’infrastruttura: che sia la guida autonoma o le macchine operatrici negli ospedali. È quindi consigliabile che l’industria delle telecomunicazioni investa massicciamente in questo settore in quanto l’uso dell’intelligenza artificiale per ottimizzare la rete sarà in futuro un criterio che le imprese adotteranno per selezionare i loro fornitori di servizi. Lo sviluppo di scenari applicativi è possibile solo con la collaborazione tra i produttori di componenti, i fornitori di servizi di rete, i fornitori di cloud, gli integratori di sistemi, i fornitori di IA e gli operatori di rete. È una realtà che dobbiamo tenere in considerazione per l’evoluzione di questa tecnologia.

Gli ambienti cloud hanno reso possibile lo sviluppo di applicazioni di IA non solo fornendo la potenza di calcolo necessaria per elaborare e gestire i big data in un’architettura scalabile e flessibile, ma anche offrendo un accesso più ampio agli utenti aziendali.

L’integrazione dell’intelligenza artificiale nella gestione delle reti sta crescendo. La distribuzione e l’implementazione dell’IA per la gestione dei servizi di rete aziendali richiede un approccio ponderato per persone, processi e tecnologia. Domani il processo decisionale e i tempi di reazione umani potrebbero non essere sufficienti per gestire una rete aziendale. L’IA invece, sarà in grado di superare queste carenze fornendo intuizioni basate su informazioni storiche, che potranno essere applicate a situazioni future con una velocità e una precisione senza precedenti. I sistemi di IA, infatti, imparano e crescono nel tempo apportando modifiche sulla base di dati e regole. Ad esempio, alcune IA utilizzeranno la simulazione per osservare le attività del mondo reale prima di applicare quanto appreso a situazioni future simili.

L’intelligenza artificiale può aiutare le reti aziendali a essere più efficienti, utilizzando algoritmi basati sui dati per identificare gli schemi all’interno dell’infrastruttura aziendale. In questo modo può contribuire a rilevare, raccogliere e analizzare le diverse complessità di connessioni di un ambiente aziendale (ad esempio router, switch, dispositivi di ottimizzazione WAN). Può fornire quindi informazioni in tempo reale sulle prestazioni della rete consentendo alle aziende di individuare i problemi più rapidamente che mai, riducendo o eliminando le interruzioni grazie alla correzione automatica dei guasti non appena si verificano. È vero che le analisi tradizionali vengono già utilizzate per le operazioni di rete, ma non sono l’ideale per aiutare le aziende nell’automatizzazione delle operazioni di rete o nel prendere decisioni in materia di pianificazione della capacità e sicurezza. Al contrario, l’intelligenza artificiale consente alle aziende di raccogliere molti più dati sulle loro reti, tra cui le prestazioni delle applicazioni negli ambienti di produzione o l’impatto dei diversi tipi di attacchi sui processi aziendali.

È quindi chiaro che questa tecnologia potrebbe aiutare le imprese a gestire il loro ecosistema digitale in modo adeguato attraverso la capacità di sfruttare l’immensa quantità di dati operativi provenienti da cloud, servizi, reti social e di comunicazione. Nell’era dei big data e dei dispositivi connessi, l’intelligenza artificiale ha trovato il modo di migliorare le operazioni e la gestione di servizi, di sistemi e di reti informatiche.

L’intelligenza artificiale è un fattore di cambiamento dei servizi di rete che aiuta le aziende a capitalizzare i loro asset. I grandi insiemi di dati sono la materia prima per ottenere una business intelligence approfondita che porta a miglioramenti nelle operazioni aziendali esistenti e a nuove linee di business. In questo scenario, l’IA svolge un ruolo simbiotico nel successo delle imprese del XXI secolo.