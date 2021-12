Cogen, il system integrator della sicurezza fisica

Cogen da 35 anni si occupa di system integration nel mercato della security & safety delle imprese di medie e grandi dimensioni, spesso in un contesto mission critical. L’integrazione riguarda un vasto ecosistema di dispositivi e sistemi che svolgono prioritariamente le funzioni di videosorveglianza, antintrusione, antincendio e controllo degli accessi. Abbiamo intervistato Gianluca Pagani, responsabile per le vendite e il marketing di Cogen.



LE INTERVISTE DI 01NET – SYSTEM INTEGRATOR



Cosa fanno? Come lo fanno? Con quali strumenti e per chi? 01Net esplora il mondo dei system integrator con una serie di interviste ai loro manager per cercare di capire qual è il loro ruolo attuale nel panorama italiano e come si evolverà nel tempo la loro offerta.