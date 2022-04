Clumio Protect per Amazon DynamoDB protegge i dati sul cloud

Clumio, società specializzata nella protezione dei dati cloud, ha annunciato Clumio Protect for Amazon DynamoDB.

Si tratta di una soluzione che fornisce ulteriori misure di sicurezza per i dati critici di Amazon DynamoDB contro ransomware e altri attacchi informatici.

Clumio Protect – ha sottolineato l’azienda – offre ai clienti un rapido recupero granulare e una migliore prontezza di controllo, riducendo il costo totale di proprietà (TCO) per i backup a lungo termine.

Le aziende che costruiscono applicazioni di produzione native del cloud – mette in evidenza Clumio – spesso richiedono una soluzione di database che fornisca prestazioni estremamente veloci e prevedibili con scalabilità e affidabilità senza soluzione di continuità.

Hanno anche bisogno di una soluzione database che scarichi gli oneri amministrativi del funzionamento e della configurazione.

A differenza di quelli tradizionali, Amazon DynamoDB è un database key-value completamente gestito e serverless, progettato per soddisfare queste esigenze dei clienti che eseguono applicazioni ad alte prestazioni su scala.

Allo stesso modo, questi clienti sono anche alla ricerca di un backup as a service che semplifichi la loro capacità di proteggere i dati aziendali critici in Amazon DynamoDB, offrendo allo stesso tempo scalabilità cloud, affidabilità e semplicità operativa integrate.

Clumio Protect for Amazon DynamoDB è progettato per aiutare i clienti cloud ad automatizzare il processo di protezione delle loro tabelle Amazon DynamoDB da ransomware e altri attacchi informatici.

Offre ai clienti cloud una protezione ransomware chiavi in mano, un rapido recupero con un solo clic dei database, un reporting centralizzato sulla conformità e insight utilizzabili per ridurre i rischi per i dati.

Dotato di un processo di configurazione veloce, Clumio Protect for Amazon DynamoDB – mette in evidenza l’azienda – può eseguire il backup delle tabelle e degli elementi di Amazon DynamoDB in pochi minuti senza alcun dimensionamento iniziale, pianificazione o risorse aggiuntive di cui è necessaria la configurazione negli account Aws.

Oltre che per Amazon DynamoDB, Clumio Protect è disponibile per la protezione di Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon S3, Amazon DynamoDB, Microsoft 365, e VMware Cloud on AWS.

Clumio Protect è disponibile su Aws Marketplace.

