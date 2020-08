Cloud pubblico, il mercato IaaS è cresciuto del 37% nel 2019

Che il cloud pubblico fosse sempre più diffuso era un fatto assodato, e Gartner ne fotografa la crescita con numeri inequivocabili: nel 2019 il mercato IaaS è infatti cresciuto del 37,3%.

In valore assoluto parliamo di un giro di affari molto rilevante, e pari a 44,5 miliardi di dollari. Nel 2018 il totale era di 32,4 miliardi: in un solo anno i cloud provider hanno registrato una crescita di 12 miliardi di dollari.

Nel 2019, i primi cinque fornitori IaaS hanno rappresentato l’80% del mercato, rispetto al 77% del 2018. Tre quarti di tutti i fornitori IaaS hanno mostrato una crescita nel 2018.

Aws ha continuato a guidare il mercato mondiale di IaaS con una stima di 20 miliardi di dollari di fatturato nel 2019 e il 45% del mercato totale.

Microsoft è rimasta nella posizione numero 2 nel mercato IaaS con più della metà dei suoi quasi 8 miliardi di dollari di entrate provenienti dal Nord America. L’offerta IaaS di Microsoft è cresciuta del 57,8% nel 2019, poiché l’azienda ha sfruttato la sua portata di vendita e la capacità di co-vendere le sue offerte Azure con altri prodotti e servizi Microsoft al fine di promuovere l’adozione.

Il fornitore iaaS dominante in Cina, Alibaba Cloud, è cresciuto del 62,4% nel 2019 con un fatturato superiore a 4 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 2,5 miliardi di dollari del 2018. Alibaba Group continuerà ad espandere il proprio business dell’infrastruttura cloud nei prossimi anni e mirerà a offrire soluzioni intelligenti basate sul cloud ai propri clienti per supportare il processo di trasformazione digitale.

In Cina, Tencent ha incrementato l’offerta IaaS di oltre il 100% nel 2019. È il secondo più grande fornitore di servizi cloud in Cina, dopo Alibaba. “Mentre il mercato del cloud matura e i suoi leader sperimentano l’erosione delle quote di mercato naturali, fornitori cinesi come Alibaba, Tencent e Huawei inizieranno a guadagnare più trazione. Sarà anche difficile per altri fornitori, come i fornitori di cloud con sede in Nord America, entrare nel mercato cinese dato il mercato altamente regolamentato del paese”, ha dichiarato Nag.

Il fatturato di Google IaaS è cresciuto da 1,3 miliardi di dollari nel 2018 a 2,4 miliardi di dollari nel 2019, con una crescita dell’80,1%. I servizi cloud di Google si sono concentrati sulla fornitura alle organizzazioni di soluzioni specifiche del settore per una solida infrastruttura di elaborazione. Il Nord America rappresenta quasi la metà delle entrate di IaaS di Google.

Nel prossimo futuro, Gartner unirà i segmenti IaaS e platform as a service (PaaS) in un’unica offerta di piattaforma complementare, infrastruttura cloud e servizi di piattaforma (CIPS). Il mercato mondiale dei CIPS è cresciuto del 42,3% nel 2019 a 63,4 miliardi di dollari, rispetto ai 44,6 miliardi di dollari del 2018. Amazon, Microsoft e Alibaba si sono assicurati le prime tre posizioni nel mercato CIPS nel 2019, mentre Tencent e Oracle erano in un pareggio virtuale per la posizione numero 5 con il 2,8% del mercato ciascuno.