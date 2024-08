VMware Cloud Foundation 9: Broadcom svela il futuro del cloud privato

In occasione di VMware Explore 2024 Las Vegas, Broadcom Inc. ha presentato VMware Cloud Foundation (VCF) 9, la nuova versione di VCF che accelererà la transizione dei clienti da architetture IT frammentate a una piattaforma cloud privata unificata e integrata, riducendo costi e rischi. VMware Cloud Foundation 9 semplificherà radicalmente il deployment, il consumo e le operations di un cloud privato sicuro ed economico, afferma l’azienda.

VMware Cloud Foundation è la piattaforma di cloud privato che combina la scalabilità e l’agilità del cloud pubblico con la sicurezza, la resilienza e le prestazioni del cloud privato, garantendo un costo totale di proprietà (TCO) ridotto. VCF supporta l’innovazione digitale dei clienti grazie a una modernizzazione più rapida dell’infrastruttura, a un’esperienza cloud unificata, a una maggiore resilienza informatica e sicurezza della piattaforma, il tutto mantenendo un basso TCO (Total Cost of Ownership).

Un recente studio di IDC sul Business Value ha rilevato che le organizzazioni intervistate hanno utilizzato VCF per creare infrastrutture cloud private e ibride sicure, agili, elastiche ed economiche. Lo studio ha dimostrato che con VMware Cloud Foundation le organizzazioni non solo ottimizzano i propri costi di infrastruttura e i tempi necessari al personale, ma migliorano anche i risultati di business grazie a uno sviluppo più efficace delle applicazioni, permettendo ai team di sicurezza di dedicare più tempo al miglioramento delle misure di sicurezza. Le interviste e le analisi hanno rivelato che, rispetto agli ambienti precedenti all’adozione di VCF, i clienti hanno ottenuto:

Una riduzione del 34% dei costi dell’infrastruttura e un aumento dell’efficienza dei team di sicurezza e di infrastruttura superiore al 50%, con una conseguente riduzione del 42% dei costi operativi complessivi.

Tempi di deployment più rapidi del 61% per le nuove macchine virtuali, del 50% per la capacità di rete e del 32% per lo storage, con un ROI complessivo del 564% a tre anni e 10 mesi per il payback.

“Per superare i silos infrastrutturali, recuperare il controllo sulla dispersione del cloud pubblico e cogliere le opportunità offerte dall’AI in azienda, i nostri clienti stanno passando da architetture frammentate best-of-breed a una moderna piattaforma di cloud privato”, ha dichiarato Krish Prasad, senior vice president e general manager, VCF Division di Broadcom. “VMware Cloud Foundation 9 ridefinirà il panorama del cloud privato offrendo una piattaforma moderna e integrata che uniformerà le operazioni e l’automazione, per offrire un’esperienza cloud che consente alle aziende di essere più innovative, efficienti, resilienti e sicure.”

“In GCI, l’implementazione di VMware Cloud Foundation ha trasformato radicalmente il nostro modo di fornire servizi nel variegato panorama dell’Alaska”, ha dichiarato Jeremy Mayfield, Senior Solutions Architect, Enterprise Cloud Platform Group di GCI Communication. “Standardizzando la nostra infrastruttura su una piattaforma cloud privata unificata, siamo riusciti a modernizzare le nostre operations, riducendo significativamente i tempi di deployment da mesi a giorni. Questo cambiamento ci permette di rispondere più rapidamente alle esigenze specifiche delle nostre comunità remote, mantenendo al contempo i massimi livelli di sicurezza e resilienza.”

“I nostri clienti sono i nostri soci. Sono direttamente proprietari della nostra organizzazione e hanno un interesse reale nel nostro successo”, ha dichiarato Mark Fournier, Chief Information Officer della U.S. Senate Federal Credit Union. “VMware Private AI in esecuzione su VMware Cloud Foundation offrirà un valore enorme, consentendoci di continuare a operare con un ambiente di cloud privato, permettendoci di tenere il passo con l’incessante ricerca dell’innovazione. Per noi, l’AI nel servizio clienti è un caso d’uso eccezionale: dalle risposte dei chatbot alimentati dalla knowledge base per il nostro personale interno, fino alle risposte finanziarie ai nostri soci su qualsiasi dispositivo utilizzino per le loro operazioni bancarie.”

Rendere più veloce e semplice la distribuzione e la gestione dell’infrastruttura moderna

Per aiutare i clienti a modernizzare la propria infrastruttura, VMware Cloud Foundation 9 offrirà funzionalità che permetteranno all’infrastruttura di operare come un sistema unificato e automatizzato. Questo aiuterà i clienti a mantenere il passo coi requisiti delle modern app e a integrare le avanzate funzionalità VMware già fornite da Broadcom nella loro piattaforma cloud privata.

Operations e automazione unificate: VMware Cloud Foundation 9 includerà un portale cloud self-service per il provisioning dei servizi e ridurrà il numero totale di console di gestione da più di una dozzina a una sola console per le operazioni e l’automazione. Nuovi flussi di lavoro integrati semplificheranno la transizione tra attività operative e di automazione, mentre insight e analisi migliorate consentiranno una gestione ancora più proattiva.

VMware Cloud Foundation 9 includerà un e ridurrà il numero totale di console di gestione da più di una dozzina a una sola console per le operazioni e l’automazione. Nuovi flussi di lavoro integrati semplificheranno la transizione tra attività operative e di automazione, mentre insight e analisi migliorate consentiranno una gestione ancora più proattiva. Importazione VCF ampliata: VCF Import aiuta le organizzazioni a passare rapidamente a un’infrastruttura moderna e integrata, riducendo la complessità e i tempi di inattività associati alle migrazioni manuali degli ambienti esistenti nella piattaforma cloud privata VCF. Con VMware Cloud Foundation 9, Broadcom introdurrà la possibilità per i clienti di importare VMware NSX, VMware vDefend, VMware Avi Load Balancer e topologie di storage più complesse negli ambienti VCF esistenti, oltre a sfruttare e integrare le versioni precedenti dell’infrastruttura esistente. Una nuova interfaccia utente intuitiva semplificherà ulteriormente la gestione e il deployment.

VCF Import aiuta le organizzazioni a passare rapidamente a un’infrastruttura moderna e integrata, riducendo la complessità e i tempi di inattività associati alle migrazioni manuali degli ambienti esistenti nella piattaforma cloud privata VCF. Con VMware Cloud Foundation 9, Broadcom introdurrà la possibilità per i clienti di negli ambienti VCF esistenti, oltre a sfruttare e integrare le versioni precedenti dell’infrastruttura esistente. Una nuova interfaccia utente intuitiva semplificherà ulteriormente la gestione e il deployment. Memory tiering avanzato con NVMe : questa nuova funzionalità di memory tiering migliorerà significativamente le applicazioni ad alta intensità di dati, come AI, database e analisi in tempo reale. I carichi di lavoro AI, in particolare quelli che coinvolgono grandi insiemi di dati e modelli complessi, richiedono un rapido recupero ed elaborazione dei dati. Il memory tiering con NVMe riduce la latenza e accelera il throughput dei dati, essenziale per le attività di training e inferenza. Inoltre, l’efficienza economica del tiering aiuta a gestire le elevate richieste di storage delle applicazioni AI, consentendo soluzioni scalabili che mantengono le prestazioni senza spese eccessive.

Un’esperienza cloud che offre un consumo di risorse senza attriti

VMware Cloud Foundation 9 offrirà servizi infrastrutturali facilmente accessibili, permettendo agli sviluppatori e ai proprietari di applicazioni di distribuire qualsiasi applicazione (VM o containerizzata) senza difficoltà. VCF supporterà:

Multi-Tenancy integrato in VCF: VMware Cloud Foundation 9 integrerà nella piattaforma VCF le funzionalità multi-tenant, precedentemente fornite separatamente da VMware Cloud Director. I team IT aziendali saranno quindi in grado di supportare diverse organizzazioni, gruppi aziendali o team di sviluppo sulla stessa infrastruttura condivisa, permettendo ai proprietari delle applicazioni e ai team di sviluppo di segmentare la propria infrastruttura in base a specifici requisiti di accesso, gestione del carico di lavoro, sicurezza e privacy.

VMware Cloud Foundation 9 integrerà nella piattaforma VCF le funzionalità multi-tenant, precedentemente fornite separatamente da VMware Cloud Director. I team IT aziendali saranno quindi in grado di supportare diverse organizzazioni, gruppi aziendali o team di sviluppo sulla stessa infrastruttura condivisa, permettendo ai proprietari delle applicazioni e ai team di sviluppo di segmentare la propria infrastruttura in base a specifici requisiti di accesso, gestione del carico di lavoro, sicurezza e privacy. Distribuzione VPC nativa: VMware Cloud Foundation 9 introdurrà la prossima evoluzione dei VPC come esperienza nativa di networking-as-a-service per i clienti VCF. Questo aumenterà la produttività degli sviluppatori, ridurrà l’onere operativo dell’IT e consentirà un provisioning più rapido di carichi di lavoro e applicazioni. Le funzionalità VPC native semplificheranno il networking, permettendo agli utenti di accedere a una connettività isolata self-service senza la complessità delle VLAN e di integrarsi senza problemi con le reti esistenti. Le VPC native potranno essere ulteriormente migliorate con servizi avanzati come VMware vDefend per abilitare i gruppi di sicurezza e VMware Avi Load Balancer per consentire l’implementazione con un solo clic del bilanciamento del carico come servizio con l’implementazione della VPC.

VMware Cloud Foundation 9 introdurrà la prossima evoluzione dei VPC come esperienza nativa di networking-as-a-service per i clienti VCF. Questo aumenterà la produttività degli sviluppatori, ridurrà l’onere operativo dell’IT e consentirà un provisioning più rapido di carichi di lavoro e applicazioni. Le funzionalità VPC native semplificheranno il networking, permettendo agli utenti di accedere a una connettività isolata self-service senza la complessità delle VLAN e di integrarsi senza problemi con le reti esistenti. Le VPC native potranno essere ulteriormente migliorate con servizi avanzati come VMware vDefend per abilitare i gruppi di sicurezza e VMware Avi Load Balancer per consentire l’implementazione con un solo clic del bilanciamento del carico come servizio con l’implementazione della VPC. Adozione accelerata di VMware Private AI Foundation con NVIDIA: destinata alle aziende che desiderano sfruttare la potenza dell’AI mantenendo i vantaggi di un cloud privato, VMware Private AI Foundation con NVIDIA offre una soluzione completa per l’implementazione, la gestione e lo scaling di applicazioni basate sull’AI in modo sicuro ed efficiente su cloud privati basati su VCF. Con VMware Cloud Foundation 9, Broadcom introdurrà nuove funzionalità di VMware Private AI Foundation con NVIDIA che semplificheranno ulteriormente le implementazioni GenAI, come la visibilità dei profili vGPU, le prenotazioni delle GPU , il servizio di indicizzazione e recupero dei dati e un builder service di agenti AI.

Operazioni senza interruzioni, resilienza informatica e compliance

VMware Cloud Foundation 9 garantirà operazioni fleet-level e una gestione centralizzata della sicurezza e della compliance, assicurando operazioni senza interruzioni e una mitigazione dei rischi più proattiva. I miglioramenti apportati a VMware Cloud Foundation e agli Advanced Services includono:

Gestione unificata della sicurezza di VCF: grazie alle funzionalità native per le Security Operations (SecOps) in VCF, i clienti potranno migliorare la sicurezza complessiva mantenendo al contempo l’efficienza operativa attraverso la gestione di tutto il parco globale di implementazioni VCF. Un hub di informazioni centralizzato fornirà dati di sicurezza tempestivi e accurati in un unico luogo, e una nuova vista completa della sicurezza offrirà visibilità su molteplici aspetti della sicurezza. Il rilevamento della configuration drift sarà in grado di correlare e notificare proattivamente all’IT eventuali incongruenze nelle configurazioni di sistema di un intero parco VCF.

grazie alle funzionalità native per le Security Operations (SecOps) in VCF, i clienti potranno migliorare la sicurezza complessiva mantenendo al contempo l’efficienza operativa attraverso la gestione di tutto il parco globale di implementazioni VCF. Un hub di informazioni centralizzato fornirà dati di sicurezza tempestivi e accurati in un unico luogo, e una nuova vista completa della sicurezza offrirà visibilità su molteplici aspetti della sicurezza. Il rilevamento della configuration drift sarà in grado di correlare e notificare proattivamente all’IT eventuali incongruenze nelle configurazioni di sistema di un intero parco VCF. Data Protection nativa vSAN-to-vSAN con snapshot approfonditi: la replica remota degli snapshot di vSAN rafforzerà la resilienza dei dati con una storia profonda di snapshot immutabili, ridurrà i tempi di inattività grazie a un’orchestrazione DR enterprise-grade e semplificherà l’esperienza di gestione con un’appliance unificata. Supporta inoltre lo storage disaggregato vSAN per una maggiore scalabilità ed efficienza dello storage. I clienti potranno sfruttare gli snapshot vSAN approfonditi e immutabili per il ripristino da attacchi ransomware con un ambiente di ripristino isolato in sede. Questo integra l’offerta esistente di recupero ransomware basata su cloud, offrendo maggiore scelta e flessibilità ai clienti che desiderano preservare la sovranità dei dati e massimizzare il valore dell’intero stack VCF per proteggere i carichi di lavoro ovunque.

la replica remota degli snapshot di vSAN rafforzerà la resilienza dei dati con una storia profonda di snapshot immutabili, ridurrà i tempi di inattività grazie a un’orchestrazione DR enterprise-grade e semplificherà l’esperienza di gestione con un’appliance unificata. Supporta inoltre lo storage disaggregato vSAN per una maggiore scalabilità ed efficienza dello storage. I clienti potranno sfruttare gli snapshot vSAN approfonditi e immutabili per il ripristino da attacchi con un ambiente di ripristino isolato in sede. Questo integra l’offerta esistente di recupero ransomware basata su cloud, offrendo maggiore scelta e flessibilità ai clienti che desiderano preservare la sovranità dei dati e massimizzare il valore dell’intero stack VCF per proteggere i carichi di lavoro ovunque. Prevenzione avanzata delle minacce informatiche: vDefend si espanderà per offrire nuove funzionalità come l’analisi distribuita dell’impatto delle regole del firewall per semplificare le operazioni di micro-segmentazione delle policy di sicurezza; miglioramenti del rilevamento e della prevenzione delle intrusioni (IDPS) distribuiti per supportare ambienti VCF di grandi dimensioni, densi e con più istanze; una valutazione rapida delle minacce per contribuire a rafforzare la postura di sicurezza consentendo la profilazione delle minacce negli ambienti VCF; prevenzione dei malware on-premises per le organizzazioni regolamentate che richiedono la distribuzione di VCF in modalità air-gapped. Project Cypress fornirà un’assistenza intelligente basata sull’AI Generativa per aiutare i team di sicurezza IT a gestire in modo proattivo le campagne di minacce sofisticate e a consigliare le opzioni di rimedio.

Presentazione degli Advanced Services di VMware Cloud Foundation

Broadcom introduce oggi i VMware Cloud Foundation (VCF) Advanced Services, un ricco catalogo di soluzioni pronte all’uso (ready-to-deploy) che permettono ai clienti di accelerare l’innovazione nei loro ambienti di cloud privato. Questa libreria diversificata di soluzioni per il cloud privato è simile a ciò che le aziende si aspettano dal cloud pubblico, consentendo loro di accedere agli strumenti e alle tecnologie necessarie per affrontare rapidamente una varietà di casi d’uso e opportunità di business.

I clienti possono utilizzare i VCF Advanced Services autonomamente o con l’assistenza di un Partner certificato VMware. Ogni soluzione è completamente verificata da Broadcom e accompagnata da una guida architettonica dettagliata che accelera l’implementazione e riduce il time to value. I dettagli sul catalogo completo dei servizi sono disponibili sul sito di Broadcom.

Broadcom investe nel programma di modernizzazione del cloud privato per guidare il cloud journey dei clienti

Riconoscendo che il percorso e le fasi di implementazione di un cloud privato sono molteplici, Broadcom sta investendo significativamente per guidare e supportare i clienti in questo percorso.

Private Cloud Maturity Model: progettato per aiutare i clienti a valutare le loro capacità di cloud privato e ibrido in termini di operations, processi e tecnologia, Private Cloud Maturity Model comprende un Private Cloud Framework, una assessment che fornisce un Private Cloud Maturity Index Score e una guida di Broadcom che aiuta i clienti a tracciare il percorso ideale verso un cloud privato ottimale.

progettato per aiutare i clienti a valutare le loro capacità di cloud privato e ibrido in termini di operations, processi e tecnologia, Private Cloud Maturity Model comprende un Private Cloud Framework, una assessment che fornisce un Private Cloud Maturity Index Score e una guida di Broadcom che aiuta i clienti a tracciare il percorso ideale verso un cloud privato ottimale. Programma Jumpstart: i workshop Jumpstart supportano i clienti nell’analisi e revisione dei loro obiettivi di cloud privato rispetto al loro attuale livello di maturità. Questi workshop valutano l’architettura esistente e forniscono un piano di adozione personalizzato per raggiungere gli obiettivi di cloud privato. Utilizzando i risultati del Private Cloud Maturity Model, i workshop VCF Jumpstart consentono ai clienti di collaborare con Broadcom per massimizzare rapidamente gli investimenti tecnologici, identificare le aree di miglioramento e sviluppare raccomandazioni attuabili.

i workshop Jumpstart supportano i clienti nell’analisi e revisione dei loro obiettivi di cloud privato rispetto al loro attuale livello di maturità. Questi workshop valutano l’architettura esistente e forniscono un piano di adozione personalizzato per raggiungere gli obiettivi di cloud privato. Utilizzando i risultati del Private Cloud Maturity Model, i workshop VCF Jumpstart consentono ai clienti di collaborare con Broadcom per massimizzare rapidamente gli investimenti tecnologici, identificare le aree di miglioramento e sviluppare raccomandazioni attuabili. Nuova Certificazione VMware Cloud Foundation: la nuova certificazione VMware Cloud Foundation di Broadcom permette ai team IT di acquisire competenze richieste dalle attuali tendenze tecnologiche. Questa certificazione facilita la transizione al cloud privato, riduce i costi del cloud, ottimizza l’uso delle risorse e massimizza l’investimento in VMware Cloud Foundation.

la nuova certificazione VMware Cloud Foundation di Broadcom permette ai team IT di acquisire competenze richieste dalle attuali tendenze tecnologiche. Questa certificazione facilita la transizione al cloud privato, riduce i costi del cloud, ottimizza l’uso delle risorse e massimizza l’investimento in VMware Cloud Foundation. Apprendimento digitale e formazione con istruttore gratuiti: i clienti VCF ora possono accedere gratuitamente e in maniera illimitata alla libreria di formazione digitale completa di VMware Cloud Foundation e ai corsi con istruttore per aggiornare e riqualificare i team attraverso l’apprendimento continuo. Questo investimento nell’aggiornamento delle competenze garantisce ai team una comprensione approfondita di VMware Cloud Foundation, migliorando l’efficienza, la produttività e accelerando il ROI. La competenza in VCF consente inoltre ai professionisti IT di fungere da esperti sostenitori del cloud e di promuovere l’adozione proattiva del cloud privato tra i vari team dell’organizzazione.

Maggiori informazioni su VMware Cloud Foundation sono disponibili sul sito dell’azienda.