Cloud italiano: ReeVo prossima al debutto in Borsa

ReeVo, società innovativa specializzata in soluzioni e servizi cloud da oltre 15 anni, sta per fare il proprio ingresso in Borsa.

La società annuncia infatti che è stata presentata a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione, funzionale all’ammissione per la negoziazione delle proprie azioni sul mercato Aim Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

ReeVo si presenta alla quotazione con dati eccellenti: ha chiuso il 2020 con un valore della produzione di 9,3 milioni di euro, in crescita del 89% rispetto al 2019. L’EBITDA è stato pari a 1,8 milioni (+147%), con un EBITDA margin del 19,4%. L’utile d’esercizio è stato di 0,7 milioni di euro (+178%), mentre la posizione finanziaria netta 2020 è pari a circa 1 milione di euro e include una cassa di oltre 2 milioni.

Il debutto in Borsa di ReeVo è previsto per inizio aprile.

Adesso inizia la fase di bookbuilding. Nei giorni scorsi, infatti, è partito il roadshow, con incontri virtuali tra il management di ReeVo e gli investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri, per presentare le caratteristiche dell’azienda, irisultati raggiunti nel 2020 e la strategia di crescita futura.

Tutti fattori che hanno spinto il management della società milanese a guardare il mercato Aim come ulteriore tappa per il proprio percorso di crescita.

L’offerta prevede una raccolta totalmente in aumento di capitale con una valutazione pre-money della società compresa tra 29 e 31 milioni di euro e una forchetta di prezzo fissata tra 7,48 e 8 euro.