Citrix rilascia Workspace per Google Cloud

Citrix ha annunciato il lancio e la disponibilità di Citrix Workspace per Google Cloud.

Con la soluzione le aziende possono offrire accesso unificato alle app di GSuite per poter potenziare un’esperienza di lavoro che migliori engagement e produttività.

Con le ultime release di Citrix Workspace, i clienti di Google Cloud possono incorporare I tool di G Suite che preferiscono in un feed di lavoro intelligente e distribuire microapp che moltiplicano la produttività e che integrano più workflow, automatizzando e semplificando le mansioni più comuni.

Le microapp per G Suite possono essere utilizzate per razionalizzare azioni come la prenotazione di determinate risorse, l’invio di reminder per eventi e notifiche a nuovi membri di un team.

Grazie a un microapp builder, le aziende possono personalizzare Citrix Workspace per rispondere alle proprie esigenze.

Utilizzando Google Cloud’s Anthos per deployment ibridi e multi cloud, le aziende possono costruire applicazioni per microservizi e farle funzionare dove vogliono.

Con la validazione di Citrix Adc per Anthos, le aziende possono integrare Citrix Adcs, includendo MPX, VPX e CPX, dentro Anthos on mantenendo coerenza operazionale e di policy tra ambienti cloud e on-premise per facilitare la migrazione delle applicazioni.

Possono anche utilizzare Citrix Adm Service Graphs per visualizzare le mappe di microservizi, accertarsi sul loro stato di salute e identificare eventuali anomalie e potenziali problemi

Infine, utilizzando Citrix Virtual Apps and Desktops Machine Creation Service, i dipartimenti iT aziendali possono disporre in maniera veloce ed efficace di workload Citrix basati su Windows e creare un ambiente di lavoro digitale e moderno in cui gli impiegati possono accedere a tutti I tool di cui hanno bisogno per collaborare e performare al meglio.