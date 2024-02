Cisco Webex per Apple Vision Pro: lo spatial computing per il lavoro ibrido

In occasione del Cisco Live di Amsterdam l’azienda ha annunciato annunciare che la nuova app Webex progettata esclusivamente per Apple Vision Pro è ora disponibile sull’App Store per visionOS.

L’app abilita un’esperienza di riunione immersiva e intuitiva che riempie lo spazio intorno all’utente e utilizza gli occhi, le mani e la voce, oltre a Personas e Spatial Audio, per un’experience ottimale e naturale con Apple Vision Pro.

I team di Cisco, sottolinea la società americana, hanno lavorato a un’esperienza Webex sorprendente fin dall’annuncio iniziale di Vision Pro da parte di Apple, ed è stata resa disponibile nell’App Store di Apple Vision Pro fin dal primo giorno di disponibilità del dispositivo di realtà aumentata (2 febbraio, per il momento solo negli Stati Uniti).

Webex per Apple Vision Pro sfrutta appieno le potenti funzionalità integrate in visionOS. Dopo essersi uniti a un meeting Webex, è possibile organizzare i video dei singoli partecipanti e una finestra separata di contenuti condivisi che si ridimensionano a grandezza naturale con gesti intuitivi di pinch e drag.

È possibile utilizzare l’infinite canvas di Apple Vision Pro per ridimensionare e riorganizzare queste finestre, in modo da collaborare senza essere vincolati a uno schermo fisso. Il personaggio dell’utente è una rappresentazione dinamica e naturale del suo volto e dei movimenti delle mani, che permette agli altri di vederlo in Webex mentre indossa Apple Vision Pro. Grazie a questi layout flessibili, il multitasking non è mai stato così efficace, assicura Cisco.

Gli utenti Webex potranno usufruire dell’esperienza familiare e delle funzionalità che hanno imparato a conoscere e apprezzare. Funzioni come la rimozione del rumore di fondo di Webex AI, le traduzioni in tempo reale, le closed caption, i sondaggi in diretta e i Q&A di Slido e molte altre sono integrate in Webex per Apple Vision Pro, consentendo ai partecipanti alle riunioni di concentrarsi su ciò che conta.

E quando si è in movimento, è possibile spostare senza problemi i meeting tra Apple Vision Pro e il proprio Mac o iPhone, semplicemente aprendo l’app Webex e toccando il pulsante di partecipazione. Inoltre, grazie all’integrazione con il calendario, è possibile vedere tutte le riunioni imminenti e unirsi ad esse con un semplice gesto pinch.

Webex per Apple Vision Pro offre una nuova dimensione di produttività per la collaborazione sicura nell’ambito dello spatial computing, sottolinea Cisco.

Oltre alla novità per Apple Vision Pro, Cisco ha anche annunciato che Webex per Apple TV 4K è ora generalmente disponibile, permettendo agli utenti di collaborare dal grande schermo di casa o dell’ufficio.