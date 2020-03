Cisco ha annunciato importanti potenziamenti nel proprio portafoglio IoT, a partire da Cisco IoT Control Center (ex Jasper Control Center), che consentono ai service provider partner dell’azienda di offrire una gestione ottimizzata degli ambienti IoT cellulari e pronta ai nuovi casi d'uso del 5G.

Le nuove tecnologie wireless come il 5G e il WiFi 6, spiega Cisco, porteranno a un numero maggiore di dispositivi e a nuovi casi d'uso avanzati dell'Industrial IoT (IIoT). Inoltre, offriranno ai service provider gli strumenti per creare offerte IoT cellulari ottimizzate, per i loro clienti.

Il 2020 Annual Internet Report di Cisco prevede che le connessioni machine-to-machine aumenteranno del 19% e rappresenteranno il 50% di tutte le connessioni entro il 2023.

In questo contesto, la società di San Jose ha introdotto una serie di innovazioni nella sua piattaforma di gestione della connettività Cisco IoT Control Center.

La prima innovazione è l’utilizzo del machine learning per migliorare la gestione. Con tre miliardi di eventi al giorno, Cisco IoT Control Center, evidenzia Cisco, utilizza la visibilità più ampia del settore per consentire ai modelli di machine learning di identificare rapidamente le anomalie e affrontare i problemi prima che essi abbiano un impatto sul cliente. I service provider possono anche identificare e avvisare i clienti riguardo i device, abilitando maggiore sicurezza e controllo degli endpoint.

I service provider possono anche aumentare la soddisfazione dei clienti consentendo allo Smart billing di ottimizzare automaticamente i piani tariffari. È inoltre possibile creare policy per inviare in modo proattivo notifiche ai clienti, nel caso in cui l’utilizzo cambi o i piani tariffari debbano essere aggiornati per consentire alle aziende di risparmiare.

Il terzo punto di miglioramento è nel supporto per le supply chain globali. La portabilità della SIM, spiega ancora Cisco, è un importante requisito enterprise per supportare supply chain complesse, che coprono più fornitori di servizi e aree geografiche.

È time consuming e richiede integrazioni tra molti diversi service provider e vendor, aumentando i costi per entrambi. Cisco IoT Control Center ora fornisce eSIM as a service, abilitando una vera soluzione di portabilità SIM chiavi in ​​mano, per fornire hand-off SIM rapidi, affidabili ed economici tra i service provider.

Cisco IoT Control Center si prepara al 5G

Con l'introduzione del 5G, evidenzia Cisco, diventeranno possibili nuovi casi d’uso, dal low power ai requisiti più esigenti. Gli ambienti industriali possono ad esempio beneficiare delle funzionalità IoT avanzate offerte dal 5G per una produzione più flessibile, una produttività più elevata e i veicoli autonomi.

Cisco IoT Control Center, informa l’azienda, ha intrapreso azioni volte alla 5G readiness per promuovere casi di utilizzo aziendale ad alto valore, che i clienti possono facilmente adottare.

In questo, Cisco sta collaborando sia con i principali fornitori di servizi che con i loro clienti, per codificare casi d'uso comuni del 5G. Ad esempio, una collaborazione con il service provider olandese KPN e il costruttore di sistemi robotici ExRobotics esplora l'utilizzo di robot a guida autonoma per eseguire lavori troppo pericolosi per l'uomo in campi come il petrolio e il gas.

ExRobotics sta costruendo robot che saranno in grado di svolgere compiti molto più sofisticati, quando la latenza ultra-bassa del 5G diventerà ampiamente disponibile. KPN e Cisco stanno lavorando per aiutare a tradurre questo caso d'uso in un protocollo chiaro, per l'implementazione di controlli di sicurezza assistiti da robot in settori pericolosi.