Cisco annuncia l’intenzione di acquisire Isovalent per definire il futuro della rete e della sicurezza multicloud

Cisco annuncia l’intenzione di acquisire Isovalent, leader nel settore del cloud native networking e della sicurezza open source.

L’acquisizione di Isovalent si baserà sulla visione di Cisco Security Cloud, una piattaforma di sicurezza integrata, basata sull’intelligenza artificiale e fornita dal cloud, per organizzazioni di qualsiasi forma e dimensione. Cisco Security Cloud consente ai clienti di gestire in modo semplice e efficace i controlli di sicurezza dell’infrastruttura multicloud al fine di fornire una protezione avanzata contro le minacce emergenti su qualsiasi cloud, applicazione o carico di lavoro.

“Insieme a Isovalent, Cisco sfrutterà la potenza open source di Cilium per abilitare una sicurezza e un networking multicloud senza pari al fine di aiutare i clienti a semplificare e accelerare il loro percorso di trasformazione digitale,” ha dichiarato Jeetu Patel, executive vice president and general manager of Security and Collaboration at Cisco. “Immaginate di poter disporre, nell’ambiente distribuito di oggi, di applicazioni, macchine virtuali, container, risorse cloud e controlli di sicurezza con una visibilità totale, senza ostacolare le prestazioni della rete e delle applicazioni.”

Il team di Isovalent è uno dei principali attori nella tecnologia open source eBPF e ha guidato lo sviluppo di Cilium, la soluzione cloud native leader per il networking e la sicurezza. eBPF offre una visibilità senza pari sul funzionamento interno del sistema operativo, con un’interfaccia ideale per la creazione di sistemi di sicurezza in grado di proteggere un carico di lavoro durante la sua esecuzione. Cilium fornisce ai team IT potenti funzionalità di networking e una visibilità senza precedenti sul comportamento e la comunicazione delle applicazioni cloud native, consentendo la definizione di policy senza soluzione di continuità per le reti software-defined. Inoltre, Isovalent ha recentemente introdotto:

Cilium Mesh :consente di collegare facilmente i cluster Kubernetes con l’infrastruttura esistente su cloud ibridi.

:consente di collegare facilmente i cluster Kubernetes con l’infrastruttura esistente su cloud ibridi. Tetragon : una soluzione di sicurezza open source basata su eBPF che fornisce visibilità e regole in fase di esecuzione all’interno di un’applicazione e sulla rete

: una soluzione di sicurezza open source basata su eBPF che fornisce visibilità e regole in fase di esecuzione all’interno di un’applicazione e sulla rete Isovalent Enterprise: una distribuzione aziendale di Cilium e Tetragon.

“Cisco si impegna a investire e dare il suo contributo alle comunità open source eBPF e Cilium,” ha dichiarato Stephen Augustus, Head of Open Source at Cisco. “Il team di Isovalent si unirà alla leadership tecnica di Cisco per risolvere le complesse sfide della sicurezza e del networking su cloud. Le loro conoscenze accelereranno l’innovazione in tutta l’azienda e contribuiranno a rafforzare ulteriormente la piattaforma Cisco Security Cloud “.

Isovalent ricopre posizioni di leadership nella Cloud Native Computing Foundation e nella eBPF Foundation, e questa acquisizione rafforza il ruolo di Cisco nel sostenere l’ecosistema open source. Insieme, in qualità di leader nel settore del networking e della sicurezza, Cisco e Isovalent realizzeranno soluzioni basate sulla tecnologia eBPF che mirano a risolvere la sfida della protezione dei carichi di lavoro, indipendentemente da dove risiedono. Cisco è impegnata in Cilium e Tetragon come progetti open source e intende creare un comitato consultivo indipendente per aiutare a guidare i contributi di Cisco a queste importanti iniziative in modo allineato con le esigenze della comunità open source.

Il team di Isovalent entrerà a far parte del Cisco Security Business Group dopo la chiusura dell’acquisizione, prevista per il terzo trimestre dell’anno fiscale 2024.