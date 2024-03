Check Point potenzia Infinity AI Copilot con Azure OpenAI di Microsoft

Check Point Software Technologies, tra i fornitori leader di soluzioni di cyber-sicurezza alimentate da IA e distribuite in cloud, annuncia la collaborazione con Microsoft per potenziare Check Point Infinity AI Copilot con il Microsoft Azure OpenAI Service, segnando un significativo progresso nelle applicazioni di Intelligenza Artificiale per la cyber-sicurezza.

Infinity AI Copilot è un servizio di IA generativa che utilizza l’automazione per accelerare l’amministrazione della sicurezza fino al 90% e aumentare l’efficacia della sicurezza attraverso una mitigazione e risposte più rapide agli incidenti.

Nell’attuale panorama digitale, le aziende che si spostano verso gli ambienti cloud devono affrontare due grandi sfide: l’aumento delle minacce informatiche e la carenza di professionisti dedicati alla cybersecurity. Questo espone le aziende a un sempre maggior rischio di attacchi informatici avanzati, spesso senza risorse sufficienti per rispondere in modo efficace. Check Point Infinity AI Copilot affronta questi problemi utilizzando l’intelligenza artificiale per automatizzare attività di sicurezza comuni e complesse, alleggerendo il carico di lavoro dei team di sicurezza e migliorando al contempo l’efficacia della sicurezza contro gli attacchi più sofisticati.

La collaborazione con Azure OpenAI Service è una parte fondamentale della strategia di Check Point per la produzione di prodotti e servizi di cyber security basati sull’IA generativa. “La nostra collaborazione con Microsoft Azure OpenAI Service rappresenta un significativo passo avanti nella nostra missione di offrire le più avanzate soluzioni di sicurezza AI-driven“, ha dichiarato Eyal Manor, VP of Product Management di Check Point. “Combinando l’esperienza e gli strumenti di IA di Microsoft con la nostra profonda comprensione della sicurezza informatica attraverso reti, cloud e dispositivi, stiamo stabilendo nuovi parametri di riferimento per aiutare le aziende con risorse IT limitate nella loro battaglia contro la crescente minaccia informatica“.

Infinity AI Copilot, già riconosciuto per il suo approccio innovativo alla cybersecurity, è destinato a diventare ancora più potente. La soluzione migliorata beneficia ora di modelli linguistici avanzati di grandi dimensioni (LLM) forniti da Microsoft, che la rendono in grado di affrontare un’ampia gamma di sfide di cybersecurity con maggiore efficienza ed efficacia.

Con Infinity AI Copilot, i clienti di Check Point potranno sperimentare un notevole miglioramento nelle modalità di gestione della sicurezza informatica all’interno delle loro organizzazioni, come per esempio:

Maggiore rapidità nella gestione e nella risoluzione del processo di sicurezza – Utilizzo dell’intelligenza artificiale per ridurre fino al 90% il tempo necessario per completare le attività di amministrazione della sicurezza, tra cui l’analisi degli eventi, la risoluzione dei problemi e la modifica delle policy.

– Utilizzo dell’intelligenza artificiale per ridurre fino al 90% il tempo necessario per completare le attività di amministrazione della sicurezza, tra cui l’analisi degli eventi, la risoluzione dei problemi e la modifica delle policy. Risposta avanzata agli incidenti – Utilizzo dell’intelligenza artificiale e dell’automazione per ricercare le minacce su larga scala, realizzare un’analisi operativa, bonificare e risolvere gli incidenti.

– Utilizzo dell’intelligenza artificiale e dell’automazione per ricercare le minacce su larga scala, realizzare un’analisi operativa, bonificare e risolvere gli incidenti. Protezione unificata nel cloud – Sicurezza completa e assistita dall’intelligenza artificiale su tutta la Check Point Infinity Platform, dalla rete al cloud allo spazio di lavoro, rendendola un vero copilota completo, supportato dalla perfetta integrazione di Azure OpenAI Service.

Oltre ai miglioramenti sopra elencati, Check Point offre la sua esclusiva capacità di protezione per i Large Language Model (LLM) da vulnerabilità critiche, come l’iniezione di prompt, l’aggiramento dei controlli di sicurezza nativi, incitazioni all’odio, allucinazioni e altro ancora.

Check Point ha sviluppato e implementato la propria ingegneria dei prompt, utilizzando le migliori pratiche di retrieval augmented generation (RAG). Per quanto riguarda Infinity AI Copilot, la RAG viene utilizzata per migliorare l’affidabilità e l’accuratezza del servizio con fatti recuperati da fonti Check Point, tra cui il forum della comunità (chiamato CheckMates), la documentazione del prodotto e i database interni per i dati specifici del prodotto.

“Il rapporto con Check Point è indice dell’impegno comune nell’utilizzare la tecnologia di IA per migliorare la sicurezza informatica“, ha dichiarato Anat Gil, Partners Lead Microsoft South-East Europe. “Integrando Microsoft Azure OpenAI Service con Check Point Infinity AI Copilot, non solo facciamo progredire le capacità dell’IA nella protezione degli ambienti digitali, ma mettiamo anche le organizzazioni in condizione di navigare con fiducia nel panorama digitale in modo sicuro, migliorando notevolmente l’efficacia del loro attuale personale di sicurezza“.

Questa collaborazione non solo permette alla gestione della sicurezza di evolvere, ma migliora anche il quadro generale della sicurezza, garantendo una protezione completa nell’attuale panorama operativo incentrato sul cloud.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Check Point.