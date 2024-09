ChatGPT: l’app per macOS ora ha la funzione Memoria anche in Europa

OpenAI sta eseguendo il roll-out nell’app ChatGPT per macOS di una funzionalità non inedita in senso assoluto, ma nuova per gli utenti europei.

Si tratta della funzione “Memoria”, Memory, una delle funzionalità forse più interessanti dell’assistente basato sull’intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI.

Grazie alla funzionalità Memory, ChatGPT è in grado di ricordare informazioni e preferenze dell’utente tra una chat e l’altra. In questo modo, per l’assistente AI diventa possibile fornire risposte più personalizzate e pertinenti.

Al contempo, la gestione della “Memoria” di ChatGPT rimane sotto il controllo dell’utente, che può accedere alle sue opzioni di configurazione nelle Impostazioni.

Questa funzionalità è utile per diversi livelli di personalizzazione, da quella più basica di far sì che l’assistente AI conosca il nome dell’utente e si riferisca a lui per l’appunto con il nome proprio, in modo più personale.

A quelle più sofisticate che prevedono un determinato stile nella risposta (ad esempio insegnando a ChatGPT che preferiamo risposte brevi e concise) o sui contenuti (ad esempio chiedendo al chatbot di ricordare, quando ci offre suggerimenti su ricette, che siamo vegetariani).

ChatGPT diventa via via più utile e “personale” man mano che conversiamo con il chatbot, ma lo si può anche istruire in modo esplicito su determinati dettagli da ricordare.

Nella documentazione online di OpenAI è disponibile una pagina di risposte alle domande più frequenti degli utenti sulla funzione Memory di ChatGPT. Non solo sul funzionamento tecnico della funzionalità, ma anche sugli aspetti relativi alla privacy e alla sicurezza, che naturalmente diventano ancora più delicati quando si tratta di informazioni personali che vengono memorizzati dall’intelligenza artificiale.