ChatGPT: la ricerca sul web è ora disponibile per tutti gli utenti, anche senza login

OpenAI ha annunciato che la funzione ChatGPT search – la capacità da parte del chatbot AI di eseguire ricerche sul web – è ora disponibile per tutti gli utenti su chatgpt.com, anche senza che sia necessario fare il login o registrarsi.

OpenAI ha specificato che “ChatGPT search è disponibile da oggi, anche per tutti gli utenti che hanno proceduto con il logout, per essere provato per la prima volta”.

Come per gli utenti che hanno accesso, ChatGPT è in grado di effettuare ricerche sul web e fornire risposte rapide e tempestive fornendo link a fonti web direttamente all’interno della finestra della chat.

ChatGPT sceglierà di effettuare una ricerca sul web in base a ciò che gli utenti chiedono, oppure saranno gli utenti stessi a scegliere manualmente come effettuare la ricerca facendo clic sull’icona “Search”, o “Cerca”, presente nel campo di input del prompt, per indicare al chatbot che desiderano che esegua una ricerca sul web.

Prosegue il periodo di intensa attività per il team di OpenAI, un periodo che vede un susseguirsi ininterrotto di rilasci e annunci di novità.

Sono in questi ultimi giorni, l’azienda specializzata nella ricerca e nello sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale ha rilasciato OpenAI o3-mini, il modello più recente ed economico della serie reasoning, che ora è disponibile sia in ChatGPT che nell’API.

OpenAI ha poi annunciato la disponibilità della nuova funzionalità Deep Research per tutti gli utenti Pro, compresi quelli di Regno Unito, UE, Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera.

Per gli utenti Enterprise, Edu e per la piattaforma API, invece, OpenAI ha annunciato l’introduzione della data residency in Europa, per le aziende che operano nei Paesi europei.