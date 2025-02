OpenAI annuncia la data residency in Europa per la compliance alla sovranità digitale

OpenAI ha annunciato l’introduzione della data residency in Europa per gli utenti Enterprise, Edu e la piattaforma API.

Questa novità – sottolinea lo specialista dell’AI – aiuterà le aziende che operano in Europa a soddisfare i requisiti locali di sovranità dei dati durante l’utilizzo d prodotti OpenAI all’interno delle loro aziende e nello sviluppo di nuove soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale.

Grazie alla data residency, i clienti API potranno scegliere di elaborare i dati in Europa, mentre ai nuovi clienti ChatGPT Enterprise ed Edu verrà data la possibilità di scegliere di conservare i contenuti dei clienti in Europa.

Questo annuncio, afferma il team, è il risultato del continuo lavoro per rendere le funzionalità di OpenAI compliant in materia di privacy, sicurezza e conformità dei dati, che oggi supportano centinaia di aziende europee che collaborano con OpenAI.

Le caratteristiche della data residency includono:

Tecniche di crittografia avanzate : per salvaguardare la riservatezza e l’integrità dei dati durante l’archiviazione e la trasmissione attraverso le reti.

: per salvaguardare la riservatezza e l’integrità dei dati durante l’archiviazione e la trasmissione attraverso le reti. Nessun addestramento sui dati dei clienti : per impostazione predefinita, i modelli di OpenAI non vengono addestrati utilizzando i dati degli utenti di ChatGPT Enterprise, Edu o API, a meno che un cliente non scelga esplicitamente di condividere i dati con OpenAI.

: per impostazione predefinita, i modelli di OpenAI non vengono addestrati utilizzando i dati degli utenti di ChatGPT Enterprise, Edu o API, a meno che un cliente non scelga esplicitamente di condividere i dati con OpenAI. Protezione completa dei dati : conforme a GDPR, CCPA e altre leggi sulla privacy e conformi agli standard CSA STAR e SOC 2 Type 2.

: conforme a GDPR, CCPA e altre leggi sulla privacy e conformi agli standard CSA STAR e 2 Type 2. Addendum al trattamento dei dati (DPA): OpenAI offre un DPA completo che chiarisce ruoli e responsabilità ai sensi del GDPR e di altre normative sulla privacy, aiutando le organizzazioni a rispettare gli obblighi di conformità.

Per conoscere tutti i dettagli in merito al supporto della data residency da parte di OpenAI è possibile leggere il blog post che l’azienda ha pubblicato al riguardo.