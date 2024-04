ChatGPT: è ora possibile iniziare a usarlo subito, anche senza account

Nell’annunciate questa importante novità, OpenAI ha sottolineato che è fondamentale per la mission dell’azienda rendere ampiamente disponibili strumenti come ChatGPT, in modo che le persone possano sperimentare i vantaggi dell’intelligenza artificiale.

Più di 100 milioni di persone in 185 Paesi usano ChatGPT ogni settimana per imparare qualcosa di nuovo, trovare ispirazione creativa e ottenere risposte alle loro domande, mette in evidenza il team di OpenAI.

E ora è possibile utilizzare ChatGPT istantaneamente, senza bisogno di iscriversi. OpenAI sta introducendo questa novità gradualmente, con l’obiettivo di rendere l’intelligenza artificiale accessibile a chiunque sia curioso delle sue capacità.

OpenAI mette altresì in evidenza che l’azienda potrebbe utilizzare i dati forniti dagli utenti a ChatGPT per migliorare i suoi modelli. Se lo desidera, l’utente può disattivare questa funzione attraverso i Settings, sia che abbia creato un account o meno. Per saperne di più su come OpenAI utilizza i contenuti per addestrare i suoi modelli e sulle scelte che sono disponibili per gli utenti, è possibile consultare l’Help Center online dell’azienda.

Per questa esperienza OpenAI ha anche introdotto ulteriori protezioni sui contenuti, come il blocco delle richieste e delle generazioni in una gamma più ampia di categorie.

La creazione di un account offre tuttavia numerosi vantaggi, tra cui la possibilità di salvare e rivedere la cronologia delle chat, di condividerle e di sbloccare funzioni aggiuntive come le conversazioni vocali e le istruzioni personalizzate.

Per tutti coloro che sono curiosi di conoscere il potenziale dell’intelligenza artificiale, ma non vogliono affrontare le fasi di creazione di un account, è ora dunque possibile iniziare a usare ChatGPT immediatamente.