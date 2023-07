Chaos annuncia l’acquisizione di AXYZ design, azienda italiana leader nello sviluppo di software di animazione 3D/4D progettati per aggiungere “persone e folle virtuali ma realistiche” alle visualizzazioni architettoniche. Questa acquisizione amplia un ecosistema in crescita di strumenti di visualizzazione in tempo reale, rendering fotorealistici e librerie di risorse 3D che aiutano i team a realizzare esperienze architettoniche in tutto il mondo.

Utilizzato da grandi aziende come HOK e Gensler, il software anima 5 di AXYZ è uno dei modi più rapidi per inserire asset umani in 3D/4D all’interno di una visualizzazione. Con oltre 2.500 asset umani scansionati, i progettisti possono aggiungere rapidamente persone estremamente realistiche che camminano, corrono, ridono e si muovono come nella vita reale, conferendo una qualità realistica che immerge gli spettatori nel progetto. Grazie agli strumenti integrati per la personalizzazione dei loop e delle folle AI, non c’è modo migliore per aggiungere un movimento credibile a un progetto visivo.

L’aumento dell’offerta di persone digitali è stata una delle principali richieste dei clienti, in particolare nel settore dell’architettura. Con l’acquisizione di anima, Chaos è in grado di soddisfare le esigenze dei suoi clienti e al tempo stesso di creare nuovi modi per rendere gli asset umani in 3D/4D ancora più realistici e accessibili che mai. Attualmente Chaos sta valutando come integrare al meglio il software con i prodotti esistenti, come Chaos V-Ray e Chaos Corona, già utilizzati quotidianamente dagli utenti anima.

Man mano che gli architetti introducono nuovi modi per esplorare la sostenibilità, l’urbanistica biofila e altro ancora nei propri progetti, dare agli stakeholder un’idea di come persone diverse potrebbero utilizzare questi spazi diventerà sempre più importante. Negli ultimi anni, AXYZ ha prestato particolare attenzione ad aumentare la varietà dei personaggi, in modo che gli architetti potessero adattare i progetti ai profili demografici di una città.

“Le funzionalità avanzate di AXYZ danno vita a un progetto, realmente capace di connettersi con le persone. Chiunque si occupi di architettura da un po’ di tempo sa quanto gli esseri umani digitali siano importanti per il processo di progettazione e marketing. 4D People sarà il prossimo passo del nostro viaggio”, ha dichiarato Christian Land, CEO di Chaos.

L’accesso ad anima rimarrà invariato per gli attuali clienti e quelli nuovi. Chaos continuerà a collaborare con AXYZ, impegnandosi a consolidare il suo recente supporto ai personaggi anima in Chaos Vantage 2.

“Quando si parla di visualizzazione, le soluzioni Chaos non hanno rivali”, ha affermato Diego Gadler, CEO e fondatore di AXYZ design. “Unendo le forze, possiamo muoverci velocemente e creare il tipo di prodotti che rendono i designer entusiasti di andare al lavoro. Il meglio deve ancora venire!”

Chaos

Chaos sviluppa tecnologie di visualizzazione 3D per architettura, ingegneria, edilizia, media & entertainment e product design, creando workflows intuitivi ed efficaci per i professionisti del settore.

Nel 2022 Chaos si è fusa a Enscape e ha acquisito Cylindo. Il portfolio di prodotti comprende V-Ray, un renderer a base fisica premiato con un Academy Award e un Engineering Emmy; Enscape, un plugin per il rendering in tempo reale e la realtà virtuale di alta qualità; Corona, un motore di rendering fotorealistico ad alte prestazioni; e Cylindo, una piattaforma di visualizzazione di componenti d’arredo 3D per i negozi.

Chaos è oggi la più grande azienda di visualizzazione 3D a livello mondiale e conta oltre 700 dipendenti e uffici a Karlsruhe (Germania), New York, Los Angeles, Boston (USA), Sofia (Bulgaria), Copenaghen (Danimarca), Bitola, Skopje (Macedonia del Nord). Per ulteriori informazioni chaos.com, enscape3d.com e cylindo.com.

AXYZ design

AXYZ design è un’azienda italiana specializzata nella creazione di modelli 3D di alta qualità di persone e personaggi da utilizzare in diversi settori, tra cui architettura, gaming e animazione. AXYZ design dispone di una vasta libreria di modelli 3D altamente dettagliati che possono essere facilmente integrati in qualsiasi progetto. I modelli includono un’ampia gamma di pose, abiti e accessori che sono stati creati con tecniche di modellazione avanzate per garantire precisione e realismo. I modelli di AXYZ design sono utilizzati da professionisti di tutto il mondo e sono ampiamente riconosciuti per la loro qualità e versatilità.