Ces 2022 al via con 2200 aziende, durerà un giorno in meno

La Consumer Technology Association ha annunciato che il Ces 2022 chiuderà con un giorno di anticipo e l’evento di persona si svolgerà a Las Vegas dal 5 al 7 gennaio 2022. Il passo è stato preso come misura di sicurezza aggiuntiva agli attuali protocolli sanitari che sono stati messi in atto per il Ces.

Nonostante le numerose e rilevanti defezioni, oltre 2200 espositori sono confermati per esporre di persona al Ces 2022. Nelle ultime due settimane, altre 143 aziende si sono iscritte per esporre di persona. La costruzione dello spazio espositivo degli espositori è a buon punto e presto i partecipanti saranno in grado di vedere e sperimentare le ultime innovazioni tecnologiche.

Gary Shapiro, Presidente e CEO di CTA, ha dichiarato: «Essendo l’evento tecnologico più influente al mondo, il Ces 2022 è fermo nel suo impegno ad essere il luogo di ritrovo per mostrare prodotti e discutere idee che alla fine renderanno le nostre vite migliori. Stiamo abbreviando la durata della manifestazione a tre giorni e abbiamo messo in atto misure sanitarie complete per la sicurezza di tutti i partecipanti e partecipanti».

Coloro che non sono in grado di recarsi a Las Vegas per il Ces 2022 hanno la flessibilità di unirsi digitalmente e avranno l’opportunità di sperimentare la magia di Las Vegas. La registrazione digitale garantirà l’accesso a più di 40 sessioni di conferenze in live streaming, keynote, conferenze stampa selezionate dei Media Days e la possibilità di interagire con gli espositori al CES 2022. Ulteriori informazioni sulla registrazione sono disponibili nella registrazione Ces.

