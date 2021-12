CES 2022, a pochi giorni dal via aumentano le defezioni di peso

La speranza di vedere un edizione del CES 2022 che avesse i crismi della normalità è quasi svanita.

Infatti, a pochi giorni dall’inizio della famosa manifestazione, sono diverse e di grande peso specifico le assenze (quantomeno in presenza).

La ragione, non serve forse neppure dirlo, è la forte ripresa della pandemia. La variante Omicron ha fatto letteralmente volare i contagi in tutto il mondo. Sia gli Stati Uniti che l’Europa sono alle prese con nuovi record negativi. La pressione sugli ospedali inizia a farsi sentire, e diversi big dell’ICT non hanno voluto correre alcun rischio.

Amazon, Meta e Twitter sono tra le prime società ad aver annunciato che non invieranno team al Consumer Electronics Show, che si terrà a Las Vegas a gennaio.

CES UPDATE: After closely monitoring the current trends surrounding COVID, it is in the best interest of the health and safety of our employees, customers, partners, and our communities to suspend all on-site activity in Las Vegas.

— Lenovo Stories & News (@LenovoNews) December 23, 2021