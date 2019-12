Al Ces 2020 di Las Vegas, ON Semiconductor arriva con una vasta gamma di tecnologie e soluzioni innovative per le smart home, gli edifici connessi e l’Internet of Things.

ON Semiconductor è tra le aziende più in vista nella fornitura di soluzioni basate su semiconduttori: nata alla fine degli anni Novanta come spin-off di Motorola, attualmente è una società Fortune 500 attiva in diversi settori, tra cui l’automotive, l’Internet of Things, la gestione energetica e molti altri.

L'illuminazione connessa secondo ON Semiconductor è una delle aree che offre un forte potenziale di crescita all’interno dei settori smart home e smart building, soprattutto grazie al traino delle nuove funzionalità quali il lighting as a service e della possibilità che questa tecnologia offre di ridurre il consumo di energia.

La Connected Lighting Platform di ON Semiconductor è una soluzione ad alta efficienza energetica per lo sviluppo di applicazioni industriali di illuminazione a LED. Questa piattaforma offre la connettività Bluetooth Low Energy abilitata dal SIP (System-in-Package) RSL10 della casa così come un modulo Power over Ethernet (PoE) aggiuntivo per la connettività cablata ad alta potenza.

Per quanto riguarda le capacità a bassa potenza, la dimostrazione di Intelligent Connected Building di ON Semiconductor combina Zigbee GreenPower, un interruttore per il recupero di energia (energy harvesting) e device Internet-of-Things Smart Passive Sensor per mostrare una soluzione wireless completamente senza batteria con sensoristica e controllo ambientale.

L'esperienza e il know-how IoT di ON Semiconductor si estende anche ai sistemi di visione e monitoraggio quali i campanelli intelligenti, i dispositivi di realtà aumentata, virtuale e mista, le telecamere IP per la casa e i dispositivi indossabili.

Tra le soluzioni innovative di imaging intelligente dell’azienda, ci sono ad esempio un sensore 4K ad alte prestazioni con esposizione HDR (High Dynamic Range) on-chip, così come, tra le telecamere di sicurezza alimentate a batteria, una soluzione HDR da 4 MP a bassa potenza.

Né manca la tecnologia di riconoscimento facciale anti-spoofing basata sul sensore di immagine CMOS AR0237IR di ON Semiconductor e sul SoC Ambarella CV25 per l’intelligenza artificiale, per una videosorveglianza di ultima generazione.

ON Semiconductor evidenza anche come la diffusione del controllo vocale e delle Voice User Interface (VUI) abbia reso l'elaborazione audio un elemento fondamentale per il successo di una vasta gamma di applicazioni sia domestiche che di building automation.

Da questo punto di vista, l’innovazione di ON Semiconductor prende la forma del system-on-chip LC823455, un processore audio ad alta risoluzione che fornisce le funzionalità chiave per soluzioni audio portatili e supporto per le interfacce vocali. LC823455 è in grado anche di potenziare una soluzione VUI basata su cloud per la comunicazione con le applicazioni dei nodi edge IoT.