Lg Electronics coglie l’occasione dell’importante fiera internazionale di Las Vegas Ces 2020 per lanciare la sua nuova gamma di soundbar: oltre che sull’audio di qualità e sul design, i nuovi modelli si focalizzano sulla connettività e sulle funzionalità smart.

Per le nuove soundbar del 2020 Lg si basa nuovamente sulla già esistente partnership con Meridian Audio, azienda specializzata nell’audio ad alta risoluzione, nel digital signal processing e, in generale, nelle tecnologie e soluzioni audio di livello premium.

I nuovi modelli Lg sono dotati di tecnologie Meridian Audio che rifiniscono e ottimizzano le prestazioni ad esempio nella la riproduzione delle basse frequenze, nell’ampliamento del palcoscenico sonoro e nel rendere più realistica l’esperienza d’ascolto elevando l'altezza percepita di voci e strumenti solisti.

La maggior parte della gamma 2020 di soundbar supporta inoltre Dolby Atmos e DTS: X, per un audio dinamico e totalmente immersivo.

Una novità per le soundbar premium di Lg è la funzione AI Room Calibration, che sfrutta l’intelligenza artificiale per calibrare e ottimizzare in automatico il suono adattando l'output alle caratteristiche specifiche della stanza.

In pratica questi modelli avanzati di soundbar sono auto-calibranti: grazie a questa funzionalità sono in grado di riconoscere e analizzare i toni per valutare accuratamente le dimensioni di un determinato spazio e adattarsi di conseguenza.

Quando si riproducono contenuti masterizzati con Dolby Atmos o DTS: X, dichiara inoltre Lg, questa tecnologia consente agli utenti di assaporare un suono surround molto realistico, con l’audio che sembra realmente provenire da più direzioni. In più, le soundbar premium di Lg presentano un algoritmo di elaborazione avanzato in grado di convertire i formati di file convenzionali in una qualità quasi da studio.

Le nuove soundbar di Lg offrono il 4K Pass-Through; il kit di altoparlanti posteriori wireless SPK8 è opzionale ed è compatibile con la maggior parte dei nuovi modelli.

Per quanto riguarda le funzionalità smart, Lg ha annunciato anche che Google Assistant sarà integrato in più modelli per il 2020, per dare modo agli utenti di controllare i dispositivi della smart home compatibili dalla propria soundbar, con la comodità e la facilità dei comandi vocali.

La connettività diventa ancora più semplice grazie all'aggiunta dell’Enhanced Audio Return Channel (eARC), la versione di nuova generazione dell'Audio Return Channel (ARC). Con questa connessione è possibile collegare dispositivi esterni direttamente ai televisori compatibili eARC per ascoltare l’audio tridimensionale di formati ad alta risoluzione come Dolby True HD o DTS Master Audio.

Questa, come altre delle funzionalità avanzate, sono disponibili solo in alcuni modelli premium.