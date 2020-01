Le innovazioni Intel protagoniste al Ces 2020 di Las Vegas spaziano dall’intelligenza artificiale alla guida autonoma, dal mobile computing di nuova generazione all’intrattenimento immersivo, con tecnologie intelligenti che stanno spingendo la continua evoluzione del cloud, del networking, dell’edge computing e dei Pc, per i singoli utenti così come per le aziende.

Il motto di quest’anno, per l’azienda di Santa Clara, è Innovation through Intelligence: sono le tecnologie intelligenti a guidare l’innovazione in tutti gli ambiti in cui Intel è protagonista. Tra questi, non può mancare la guida autonoma, emersa come uno dei trend principali del Ces 2020.

Il Ceo di Intel Bob Swan ha non a caso aperto la conferenza dell’azienda comunicando una serie di aggiornamenti relativi a Mobileye, la società israeliana specializzata nel settore acquisita da Intel, tra cui una dimostrazione della RoboCar a guida autonoma in movimento nel traffico in maniera naturale.

Swan ha anche sottolineato la collaborazione di Intel con la Croce Rossa Americana e il suo progetto per migliorare la capacità di intervento nel corso di catastrofi, Missing Maps, supportato dall’utilizzo dell’accelerazione di intelligenza artificiale integrata nei processori Intel Xeon Scalable di seconda generazione.

Il mobile computing è, non da ora, un’area di particolare interesse per l’azienda di Santa Clara. Infatti, Intel ha annunciato una serie di nuovi prodotti, partnership e innovazioni a livello di piattaforma in quest’area.

A partire dai nuovi processori Intel Core per Pc portatili, nome in codice Tiger Lake. Il processore Tiger Lake introduce ottimizzazioni alla CPU, agli acceleratori di intelligenza artificiale nonché alla grafica integrata. Quest’ultima è basata sulla nuova architettura grafica Intel Xe che secondo Intel raggiungerebbe un livello paragonabile alla grafica dedicata (e che potenzierà anche una GPU discreta, nome in codice “DG1”).

L’azienda promette, con i processori Tiger Lake, incrementi prestazionali a doppia cifra, enormi miglioramenti delle prestazioni dell’intelligenza artificiale e un grande balzo in avanti delle prestazioni grafiche. Inoltre, la capacità di trasmissione rispetto a USB3 evolve notevolmente grazie alla nuova connettività integrata Thunderbolt 4. I primi sistemi Tiger Lake, basati sul processo produttivo a 10 nm+, sono attesi già nel corso di quest’anno.

Dal Ces 2020 arrivano anche importanti aggiornamenti relativi al programma Project Athena di Intel, inclusi i primi Chromebook verificati Project Athena. I design certificati Project Athena sono stati ottimizzati, testati e verificati al fine di offrire vantaggi quali una maggiore durata della batteria, reattività continua, risveglio immediato, compatibilità con le applicazioni e altro ancora. Ad oggi Intel ha annunciato di aver verificato 25 design in base al programma Project Athena, che include anche una partnership estesa con Google che ha già portato ai primi due Chromebook verificati: il Chromebook Asus Flip (C436) e il Chromebook Samsung Galaxy. Quest’anno Intel prevede di verificare circa 50 ulteriori design fra Windows e Chrome e di fornire una specifica target per Pc a doppio schermo.

Tra le innovazioni emergenti nel form factor ci sono infatti i sistemi a doppio schermo e il design pieghevole, tra cui il modello Lenovo ThinkPad X1 Fold, che sfrutta i vantaggi del processore Intel Core con Intel Hybrid Technology (nome in codice “Lakefield”), la cui disponibilità è prevista per metà anno, e il modello Dell Concept Duet.

Intel ha anche presentato in anteprima il più recente dispositivo prototipo dell’azienda, un laptop con schermo OLED pieghevole con nome in codice “Horseshoe Bend”. Basato sui processori Tiger Lake di Intel in arrivo per Pc portatili, questo design ha dimensioni simili a quelle di un notebook da 12 pollici, con un touchscreen pieghevole che può essere aperto fino a diventare uno schermo da oltre 17 pollici.

Anche la trasformazione aziendale è basata sull’intelligenza, nella visione di Intel. E in questo ambito, il data center è la forza trainante che fornisce intelligenza alle aziende di tutto il mondo: le soluzioni della società di Santa Clara in quest’area sono naturalmente basate sui processori scalabili Xeon.

I processori Intel Xeon Scalable di terza generazione, in arrivo nella prima metà del 2020, includeranno nuove estensioni di Intel DL Boost per offrire accelerazione integrata dell’addestramento dell’intelligenza artificiale, che fornirà fino al 60% di incremento delle prestazioni di training rispetto alla precedente famiglia di processori.

Intel ha anche evidenziato diversi modi in cui l’azienda sta infondendo intelligenza nelle piattaforme di dati in ambito cloud, rete e edge, come ad esempio la partnership con Netflix, che ottimizza e accelera i servizi di streaming utilizzando la più recente ed efficiente tecnologia di compressione video, AV1. Prosegue infatti l’impegno congiunto di Intel e Netflix per lo sviluppo di una codifica open-source ad altre prestazioni (SVT-AV1) ottimizzata sui processori Xeon Scalable di seconda generazione.

La società di Santa Clara è anche molto attiva nel mondo dello sport che sta vivendo una trasformazione dell'esperienza di visione degli eventi grazie al video volumetrico. Intel True View riproduce sinteticamente in cloud l'intero volume del campo da gioco degli stadi, per offrire infinite angolazioni che consentano ai tifosi di scegliere qualsiasi punto di vista e la prospettiva di ciascun giocatore, guardando in streaming sui loro dispositivi.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Intel.