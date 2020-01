CES 2020, Lenovo presenta il primo Yoga 5G e non solo

Lenovo si presenta al CES 2020 con numerose novità, prima fra tutte il laptop 2-in-1 ultraportatile Yoga 5G con piattaforma Qualcomm Snapdragon 8cx 5G Compute.

Il nuovo laptop supporta sia trasmissioni su banda millimetrica sia sulla banda sub-6GHz. Il display è un 14″ touch IPS Full Hd, e offre una luminosità di 400 nits con cornici ultra sottili. La sezione grafica è gestita da Qualcomm Adreno 680, mentre gli altoparlanti stereo supportano Dolby Atmos.

La multinazionale cinese ha annunciato anche ThinkPad X1 Fold, il primo pc pieghevole e realizzato con diverse leghe leggere e fibra di carbonio ed è ricoperto da una cover di pelle. X1 Fold è un notebook completo con display Oled pieghevole da 13,3 pollici e un peso inferiore a 1kg.

Inoltre, pensando ad un pubblico di giovani professionisti, Lenovo ha lanciato ThinkBook Plus. Si tratta di un laptop dotato di un display e-ink integrato nel coperchio che consente di migliorare la produttività e la concentrazione.

Il display può essere utilizzato per creare illustrazioni o prendere appunti con la Precision Pen e consente di ricevere le notifiche più importanti anche quando il coperchio è chiuso. Questo dispositivo è un nuovo tipo di laptop che presenta funzionalità innovative per aiutare gli utenti a massimizzare la propria efficienza nel multitasking.

Lenovo arricchisce anche la gamma Chromebook con IdeaPad Duet Chromebook, tra i Chromebook più sottili e leggeri al mondo e con una durata della batteria fino a 10 ore.Il nuovo Chromebook presenta un design minimalista e uno stilo Usi opzionale che consente di scrivere e disegnare in maniera intuitiva e un formato 2-in-1 detachable.

Per la Smart Home, presentata al Ces 2020 Lenovo Smart Frame. Smart Frame presenta uno schermo opaco con trattamento antiriflesso per riprodurre immagini nitide e coinvolgenti con qualsiasi luminosità e in qualsiasi momento del giorno.

Il sensore di tonalità del colore regola la luminosità dell’immagine in funzione della luce ambientale.

Attraverso una serie di gesti Lenovo Smart Frame può riprodurre, fermare o mettere in pausa video o slide show di fotografie.