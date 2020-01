Al Ces 2020 di Las Vegas la società di Mountain View ha annunciato nuove funzionalità di Google Assistant e per l’occasione ha condiviso alcune cifre relative alla diffusione del suo assistente virtuale intelligente.

Google Assistant, evidenzia l’azienda, è oggi disponibile in oltre 90 Paesi ed è utilizzato da più di 500 milioni di persone ogni mese per svolgere attività su un’ampia gamma di dispositivi e piattaforme, a casa, in ufficio e in movimento: smart speaker e display, smartphone, Tv, automobili e altro ancora. Google Assistant è al momento disponibile su oltre un miliardo di dispositivi.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti su cui Google è al lavoro e che sono in arrivo, innanzitutto l’azienda ha dichiarato l’obiettivo di semplificare la configurazione dei dispositivi smart con l'Assistente Google, così come di rendere l'esperienza più veloce e i dispositivi più facili da trovare tramite lo smartphone.

Quando l’utente configurerà il proprio smart device tramite l'app del produttore, spiega Google, riceverà una notifica sullo smartphone Android o visualizzerà un suggerimento all’apertura dell'app Google Home, che chiederà di connettere il dispositivo con l'Assistente.

È in preparazione anche un controllo più granulare dei dispositivi della smart home: una nuova funzione chiamata Scheduled Actions, che sarà rilasciata entro la fine dell'anno, consentirà di chiedere all'Assistente di accendere e spegnere o avviare e arrestare un dispositivo smart compatibile all’orario indicato. Inoltre, dall'app Google Home sarà possibile controllare più di 20 nuovi dispositivi, tra cui unità AC, depuratori d'aria, vasche da bagno, macchine per il caffè, aspirapolvere e altro. Nel corso dell’anno sarà aggiunto anche il supporto per numerosi dispositivi smart delle marche più popolari.

Gli smart speaker e display diventeranno degli strumenti ancora più utili e potenti per aiutare le persone e le famiglie a rimanere organizzate e connesse. Ad esempio le note adesive diventeranno digitali in modo da eliminare il disordine generato dai post-it di carta sparsi in giro per la casa. Le note “domestiche” verranno visualizzate con l’aiuto dell'Assistente sullo smart display e chiunque in casa potrà crearle o visualizzarle, senza la necessità di accedere.

Sarà anche possibile inserire i contatti più importanti in una "selezione rapida", in modo che chiunque possa effettuare chiamate in modo rapido e semplice sugli altoparlanti e sui display smart.

Al Ces, Google ha anche presentato in anteprima una nuova esperienza, migliorata, che consente la lettura di contenuti di lunga durata con un tono di voce naturale. A differenza degli screen reader tradizionali, afferma Google, questa esperienza aggiornata si basa su nuovi dataset vocali al fine di creare voci dal suono più espressivo e naturale, che risulta quindi più facile da ascoltare per lunghi periodi di tempo.

Tra i casi d’uso in cui questa funzione di lettura migliorata del Google Assistant può essere utile c’è ad esempio la lettura di pagine web con lunghi contenuti testuali sullo smartphone. Il contenuto può inoltre essere tradotto in 42 lingue diverse. Google sta lavorando anche per includere funzionalità di scorrimento automatico e di evidenziazione del testo.

Ci sono novità anche per la modalità Interprete, la funzione di traduzione in tempo reale: novità che interessano le imprese. Ora, infatti, le aziende di tutto il mondo possono offrire la modalità Interprete ai propri ospiti attraverso i partner di Google Volara e Sonifi, mediante la nuova soluzione business di questa tecnologia, pensata ad esempio per hotel, aeroporti, impianti sportivi, organizzazioni umanitarie e altro ancora.

Big G promette poi ulteriori miglioramenti per quel che riguarda la privacy, tra cui nuove opzioni di controllo e configurazione, e l’espansione, nel corso dell’anno, del supporto per Google Assistant su numerosi altri speaker, Tv, automobili e altri dispositivi.