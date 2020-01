Il mobile computing pare stia vivendo una seconda giovinezza, con innovazioni che non riguardano solo le prestazioni ma l’intera esperienza d’uso in movimento, soprattutto per gli utenti business e professionali di notebook.

Un’esperienza i cui elementi chiave sono, oltre alla potenza, la fluidità, l’efficienza energetica, la connettività.

Assistiamo dunque a innovazioni tecnologiche, di form factor e di piattaforma, così come a una costante evoluzione nel design (sempre più leggero e raffinato) e nella ottimizzazione dei componenti, da parte di tutti i principali player del settore.

In questa panoramica, vediamo le ultime novità svelat al Ces 2020 in ambito notebook da parte di Acer, Asus, Samsung e Dynabook.

I nuovi notebook Acer dal Ces 2020

Sono numerosi i nuovi modelli di notebook che Acer ha presentato in occasione del Ces 2020. Arrivano innanzitutto due nuovi modelli nella serie di notebook ultra-portatili Swift 3, uno da 13,5 pollici basato sugli ultimi processori Intel Core di decima generazione e l'altro da 14 pollici equipaggiato con i processori mobili AMD Ryzen serie 4000.

Il modello da da 13,5 pollici si presenta con uno spessore di 15,95 mm, un peso da 1,19 kg e un elegante chassis in metallo: il display narrow-bezel offre un elevato rapporto screen-to-body dell'83,65% e proporzioni 3:2, oltre a supportare il 100% dello spazio colore sRGB. Monta processori Intel Core i7-1065G7 di decima generazione, grafica Nvidia e una batteria di lunga durata che offre agli utenti fino a 16 ore di produttività, secondo le note del produttore. È inoltre co-ingegnerizzato con Intel come parte del programma Project Athena.

L'Acer Swift 3 da 14 pollici è un dispositivo che punta all’equilibrio tra stile, potenza ed efficienza: pesa appena 1,2 kg, misura 15,95 mm di spessore ed è dotato di un telaio in metallo, sotto il quale “pulsano” processori Amd Ryzen serie 4000 con tecnologia di produzione a 7 nm e architettura core Zen 2. Supporta fino a 16 GB di RAM LPDDR4x, Wi-Fi 6 (802.11ax) e SSD PCle fino a 512 GB.

Come notebook aziendali destinati a clienti spesso in movimento e attenti alla sicurezza, Acer al Ces 2020 ha annunciato i nuovi TravelMate P6 e TravelMate P2. Si tratta di notebook potenti e robusti, da 14” e 15”, equipaggiati con processori fino a Intel Core i7 di decima generazione, conformi agli standard militari USA MIL-STD-810G e dotati di Windows 10 Pro.

L’Acer TravelMate P6, anch’esso verificato nell’ambito del Project Athena di Intel, presenta un telaio in lega di magnesio-alluminio di alta qualità, che è più forte e leggero delle leghe di alluminio standard con lo stesso spessore, spiega il produttore. Offre una durata della batteria fino a 23 ore, con la quale, sottolinea Acer, i professionisti possono rimanere produttivi anche sui voli transcontinentali o lavorare per due giorni interi in viaggio senza dover ricaricare. La connettività 4G LTE opzionale abilitata via eSIM consente inoltre agli utenti di lavorare e collaborare comodamente anche in viaggio.

Il TravelMate P2 è progettato con un focus particolare sulla connettività, per i lavoratori spesso in movimento, con la tecnologia Intel Wi-Fi 6 (802.11ax) e il 4G LTE via Nano SIM e/o eSIM, se il Wi-Fi non è disponibile. In questo caso la durata della batteria è fino a 13 ore, per coprire l'intera giornata di lavoro.

I nuovi Spin 5 e Spin 3 sono i modelli aggiornati della linea di Pc notebook convertibili di Acer, con un design più sottile, i più recenti processori Intel Core di decima generazione e Windows 10 Home. Si tratta di una gamma apprezzata dai professionisti così come dagli studenti, per il design flessibile che consente di disegnare, prendere appunti, creare contenuti e proiettare presentazioni, tra le altre cose.

Lo Spin 5 ha uno spessore di soli 14,9 mm ed è dotato di un display touch 2K da 13,5 pollici con aspect ratio da 3:2. Il nuovo Spin 3 offre invece un ampio display Full HD da 14 pollici, con formato 16:9 tradizionale, e cornici sottili da 7,82 mm per un rapporto screen-to-body del 78%.

Si è aggiudicata, infine, un Ces 2020 Innovation Award la serie ConceptD 7 Ezel, dotata della cerniera Ezel di Acer, che consente cinque modalità di utilizzo e rende più semplice per i designer collaborare, condividere e dare vita alle idee, grazie anche a un display touch UHD.

Il ConceptD 7 Ezel Pro è l'ideale, spiega Acer, per chi ha bisogno della massima potenza: è infatti dotato di un processore Intel Xeon, di una GPU Nvidia Quadro RTX, del supporto per la memoria ECC e di Windows 10 Pro. L'Ezel ConceptD 7 è adatto a flussi di lavoro pesanti, con un processore Intel Core serie H di decima generazione, GPU Nvidia GeForce RTX, fino a 32 GB di memoria DDR4 e SSD NVMe PCIe fino a 2 TB.

ConceptD 700 è invece una workstation tradizionale, indirizzata a film e videomaker, animatori e designer AEC (architettura, ingegneria, costruzione): è dotato di un processore Intel Xeon E e grafica fino a Nvidia Quadro RTX 4000.

La nuova lineup di notebook Asus

Insieme ad altri prodotti relativi al networking e al computing, il segmento più corposo di novità Asus al Ces 2020 è anche in questo caso legato ai notebook.

A partire dal Chromebook Flip C436, che fornisce processori fino a Intel Core i7 di decima generazione, fino a 16 GB di RAM, un veloce SSD NVMe e funzionalità di rete WiFi 6. Il notebook include anche una gamma di funzioni premium come un sensore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione, un design omnidirezionale a quattro altoparlanti per un suono di qualità in una serie di modalità convertibili, supporto dello stilo USI per l’input e altre.

La famiglia di notebook VivoBook S si presenta con finiture in una varietà di colori vivaci, processori Intel Core i7 di decima generazione, tecnologia WiFi 6, grafica discreta Nvidia e form factor da 13 pollici, 14 pollici e 15 pollici.

ExpertBook B9450 è un notebook progettato da Asus per soddisfare le stringenti esigenze dei professionisti che lavorano spesso in mobilità. L’azienda produttrice lo presenta come il notebook business da 14 pollici più leggero al mondo, grazie al peso di soli 870 grammi: ha uno spessore anch’esso ridotto, di 14,8 mm. Nonostante il suo design spiccatamente portatile, ExpertBook B9450 è comunque dotato di una potente batteria che offre fino a 24 ore di utilizzo con una singola carica e supera il rigoroso standard militare americano MIL-STD 810G. ExpertBook è dotato di un processore Intel Core i7 o i5 di decima generazione, fino a 16 GB di RAM, una coppia di slot M.2, due porte Thunderbolt 3 e connettività WiFi 6.

La gamma di notebook ProArt StudioBook e mini Pc ProArt Station sfrutta, infine, le funzionalità delle GPU Nvidia Quadro e GeForce RTX, tra cui ray tracing in tempo reale e accelerazione di intelligenza artificiale, per soddisfare le esigenze dei creatori di contenuti e i requisiti del programma Nvidia RTX Studio.

Galaxy Chromebook, il primo 2-in-1 Chrome OS di Samsung

In occasione del Ces 2020, Samsung ha svelato il Galaxy Chromebook, un dispositivo 2-in-1 premium presentato dall’azienda produttrice come il più sottile Chromebook Samsung mai rilasciato. Galaxy Chromebook offre un display AMOLED con risoluzione 4K UHD e il supporto per la penna integrato, per fornire agli utenti un'esperienza Chrome OS semplice, veloce e fluida.

Galaxy Chromebook è potenziato dall’ultimo processore Intel Core i5 di decima generazione e dal WiFi 6 Intel: è anche co-ingegnerizzato con Intel come parte del Progetto Athena. Si basa su Chrome OS e offre l’integrazione con Google Assistant, Google Drive e altri servizi dell’ecosistema di Mountain View.

Dynabook, il notebook all’insegna della leggerezza

Come per l’ExpertBook B9450 di Asus visto prima, anche Dynabook punta sulla leggerezza per la massima portabilità, con il suo nuovo notebook per utilizzo aziendale. E anche in questo caso, il Dynabook Portégé X30L-G viene presentato dal produttore come il notebook business da 13,3" più leggero al mondo, con un peso di soli 870g.

Portégé X30L-G è stato progettato in modo da offrire mobilità ma anche resistenza: lo chassis in magnesio è pensato per garantire la massima solidità e resistenza, anche in condizioni ambientali estreme, in base agli standard MIL-STD-810G. Lo schermo è un LCD IGZO full HD da 13” antiriflesso sviluppato da Sharp, con luminosità di 470NIT ma al contempo con un consumo energetico ridotto rispetto a un LCD standard. La durata della batteria dichiarata dal produttore è di 14,5 ore.

Sono ampie anche le opzioni di connettività di rete e periferiche. Una porta USB Type-C consente agli utenti di ricaricare il portatile, connettersi ad altri schermi o trasferire dati attraverso un’unica connessione. Il dispositivo è poi dotato anche di una porta HDMI di dimensioni standard e di due porte USB 3.0 in modo che gli utenti non debbano preoccuparsi di portare gli adattatori sempre con sé. Un dock USB-C opzionale permette inoltre di connettere rapidamente le periferiche e di ridurre al minimo l'ingombro dei cavi. Per quanto riguarda la connettività di rete, il notebook è equipaggiato con l'ultimo modulo Intel 802.11ax (WiFi 6) + BT 5.0 e con una porta Gigabit-LAN.