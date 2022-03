CData Connect Cloud, per l’accesso ai dati aziendali in tempo reale

Lo specialista di soluzioni per la connettività e l’integrazione dei dati CData Software ha presentato CData Connect Cloud, una nuova offerta che fornisce accesso ai dati in tempo reale e connessione unificata alle applicazioni cloud quando e dove le aziende ne hanno più bisogno.

CData cita una ricerca di Gartner secondo cui nove organizzazioni su dieci abbracceranno una strategia cloud-first entro il 2025 e più del 95% dei nuovi carichi di lavoro digitali saranno distribuiti su piattaforme native del cloud.

L’intenzione di CData è quella di alimentare la prossima generazione di business data-driven consentendo alle organizzazioni di semplificare la connettività dei dati, eliminare i silos e abbattere le barriere per gli insight.

Secondo CData, le organizzazioni moderne hanno bisogno di un accesso democratizzato ai loro dati in tempo reale, non di una soluzione complessa per il movimento dei dati in massa, che memorizza dati superati e di difficile accesso.

CData Connect Cloud è una piattaforma consolidata di connettività dei dati cloud – la prima del settore, afferma l’azienda sviluppatrice – che fornisce una posizione centralizzata per la gestione di vari punti di integrazione e connessioni ai dati in tempo reale, da un ampio ecosistema di fonti di dati.

Connect Cloud di CData si connette a più di 250 applicazioni cloud, database, API e servizi. E consente alle organizzazioni di integrare rapidamente i dati attraverso il cloud senza che siano richieste codifica, installazione o competenze speciali.

Piuttosto che spostare o copiare i dati, Connect Cloud garantisce l’accesso ai dati in tempo reale nel loro stato e posizione attuale.

CData Connect Cloud offre ai citizen data integrator e agli ingegneri dei dati la libertà della connettività in tempo reale e la possibilità di utilizzare i loro strumenti di scelta. Eliminando la dipendenza dall’IT, le competenze avanzate di programmazione e altri complessi processi di movimento dei dati.

La piattaforma, che dispone di single-sign-on, autorizzazioni a livello utente per una governance It semplificata e una dashboard facile da usare, trasforma i dati in un linguaggio semplice e standardizzato che qualsiasi strumento di reporting, di analisi o foglio di calcolo può comprendere.

Con Connect Cloud – assicura CData –, le organizzazioni possono potenziare la business intelligence (BI), l’analytics reporting e altre iniziative aziendali.

Questo può includere: dashboard di vendita e analisi di marketing che aggiornano e informano i team in tempo reale; soluzioni di condivisione dei dati che unificano le applicazioni SaaS per il dipartimento di contabilità o semplificano i requisiti di conformità in settori altamente regolamentati come l’assicurazione sanitaria, le telecomunicazioni e le banche.

Oppure, ancora, strumenti di BI e reporting migliorati che consentono ai leader della C-Suite di analizzare i dati da centinaia di fonti per prendere decisioni di business informate e di impatto.

