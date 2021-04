Carlo Azzola nuovo country manager di Colt Italia

Con effetto immediato Colt Technology Services ha nominato Carlo Azzola come Country Manager Italia

Carlo Azzola supporterà l’attività locale e l’implementazione della strategia dell’Executive Leadership Team (ELT) sul territorio nazionale.

Tra i principali obiettivi nel nuovo ruolo c’è quello di supportare Colt a diventare il provider di riferimento nel suo settore.

Si propone inoltre di contribuire allo sviluppo di soluzioni sempre più innovative e capaci di rispondere alle mutevoli esigenze del mercato. Infine per poter garantire ai suoi clienti la migliore esperienza nell’utilizzo dei propri servizi faciliterà la comunicazione interna ed incoraggerà una crescente cooperazione tra i team.

Carlo Azzola è in Colt Technology Services da 13 anni.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità, iniziando come Financial Analyst, passando per una serie di ruoli di supporto che lo hanno portato a diventare Finance and Strategic Program Director.

Più recentemente è stato promosso Global Sales Enablement Director e President of the Board of Italy.

Carlo Azzola oltre a promuovere da sempre l’automazione nell’evoluzione dei processi aziendali e la loro sostenibilità, ha una profonda comprensione del ruolo che la connettività a banda larga gioca nel piano di sviluppo delle aziende di oggi.

Colt ha costruito una rete di grande rilevanza in Italia, ottimizzata per il cloud e che supporta la connettività da e verso 4 Metropolitan Area Network (MAN), collegando oltre 3.100 edifici aziendali e 55 data center chiave nel paese.

Carlo Azzola si è laureato in Economics and Business Administration presso l’Università di Pavia.