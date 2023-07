Capgemini e Microsoft portano l’AI generativa alle aziende

Capgemini ha annunciato la nascita dell’Azure Intelligent App Factory, sviluppata in partnership con Microsoft, per consentire alle organizzazioni di portare rapidamente su scala le capacità di AI generativa in modo responsabile e sostenibile all’interno del proprio business. Forti di una collaborazione di lunga data, i due player lavoreranno insieme per riunire le loro profonde competenze settoriali, risorse e tecnologie come Microsoft Cloud, Azure OpenAI Service e Github Copilot per trasformare la business intelligence e ottenere risultati tangibili in tutti i settori grazie all’AI generativa.

Azure Intelligent App Factory, progettata su piattaforme digitali basate su cloud specifiche di settore e supportata da Microsoft Cloud, è stata concepita per consentire alle aziende di massimizzare gli investimenti in AI, aiutandole a generare un maggiore valore di business dalle applicazioni esistenti e a promuovere l’innovazione. Costituita da tre componenti fondamentali – Digital Industry Platform, Industry Assistant e Intelligent App Delivery Team – Azure Intelligent App Factory si propone di portare più rapidamente in produzione le innovazioni in AI, garantendo sempre i requisiti di sicurezza e di compliance specifici di ciascun settore, in particolare per quanto riguarda la gestione e l’accesso ai dati.

“I recenti sviluppi tecnologici nel campo dell’AI generativa offrono alle organizzazioni notevoli opportunità di innovazione, ma sono ancora troppi i progetti di AI che non arrivano alla fase di produzione. Capgemini si impegna a offrire ai clienti soluzioni affidabili, etiche e conformi agli standard, in modo che possano sfruttare appieno il potenziale dei loro investimenti nell’AI generativa per ottenere un valore di business sostenibile”, ha dichiarato Aiman Ezzat, CEO di Capgemini. “Sia Microsoft che Capgemini sono guidate da forti principi etici, che costituiscono le fondamenta della nuova Azure Intelligent App Factory. Grazie all’unione delle nostre competenze globali nei servizi di ingegneria e R&D, nei dati e nell’AI, e alla tecnologia leader di mercato di Microsoft, offriamo ai clienti la possibilità di implementare con successo le soluzioni di AI”.

“Siamo entusiasti che la nuova Azure Intelligent App Factory di Capgemini, sviluppata su Microsoft Cloud, possa permettere ai clienti, in tutti i settori, di implementare con rapidità soluzioni di AI in grado di migliorare l’efficienza e la produttività dei dipendenti”, ha dichiarato Judson Althoff, EVP e Chief Commercial Officer di Microsoft. “La nostra collaborazione con Capgemini consente ai clienti di sperimentare in modo sicuro e protetto le applicazioni di AI generativa, permettendo la trasformazione e la crescita del business”.

Unire le competenze per ottenere risultati di business specifici

Azure Intelligent App Factory consente l’adozione dell’AI generativa in tutta l’azienda, grazie ad Azure OpenAI Service, e comprende casi d’uso in diversi settori, quali beni di consumo, life sciences, servizi finanziari, settore manifatturiero e telecomunicazioni.

Una ricca serie di casi d’uso enterprise-ready dimostra il valore di business dell’AI generativa. Grazie al perfezionamento di modelli linguistici con informazioni specifiche relative al settore e al contesto aziendale è possibile ottenere risultati affidabili su larga scala e migliorare le prestazioni, consentendo alle aziende di creare soluzioni su misura per soddisfare esigenze di business specifiche.

La creazione di contenuti e progetti e l’analisi dei modelli del traffico di rete per migliorare la sicurezza informatica sono solo alcuni dei casi d’uso identificati, così come lo sviluppo di interazioni con l’AI simili a quelle umane e di campagne di marketing a risposta rapida e in tempo reale.

Le tre componenti di Azure Intelligent App Factory

Digital Industry Platform: una piattaforma sicura e affidabile per tutte le funzionalità aziendali intelligenti, sviluppata su Microsoft Azure sfruttando gli asset di settore di Capgemini e la sua profonda conoscenza dei requisiti di compliance specifici di ciascun settore e contesto aziendale*.

una piattaforma sicura e affidabile per tutte le funzionalità aziendali intelligenti, sviluppata su Microsoft Azure sfruttando gli asset di settore di Capgemini e la sua profonda conoscenza dei requisiti di compliance specifici di ciascun settore e contesto aziendale*. Industry Assistant: risorse e prassi che consentono alle aziende di ideare, sviluppare e distribuire in modo efficiente e responsabile Azure Open AI Service all’interno di funzioni aziendali già esistenti o di nuova creazione.

risorse e prassi che consentono alle aziende di ideare, sviluppare e distribuire in modo efficiente e responsabile Azure Open AI Service all’interno di funzioni aziendali già esistenti o di nuova creazione. Intelligent App Delivery Teams: applicazioni aziendali intelligenti supportate da un team globale specializzato composto da oltre 80.000 professionisti, tra cui ingegneri, sviluppatori e data e AI specialist con una conoscenza approfondita dei principi di AI responsabile di Capgemini e Microsoft, nonché produttività ottimizzata grazie all’utilizzo di Github Copilot.

Capgemini e Microsoft: una partnership consolidata che offre già valore di business

Capgemini e Microsoft stanno già collaborando con diversi clienti in questo ambito, tra cui organizzazioni leader nel settore dei beni di consumo, del life sciences e dell’energia, supportandoli nell’ottenere il massimo dai loro investimenti in AI.