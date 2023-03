Che cosa è Github e come funziona?

GitHub è una piattaforma online che offre uno spazio di lavoro per sviluppare e gestire progetti di software. Fondata nel 2008 da Tom Preston-Werner, Chris Wanstrath e PJ Hyett, GitHub è diventata rapidamente uno degli strumenti più popolari utilizzati dai programmatori in tutto il mondo per condividere il codice sorgente dei loro progetti. Nel 2018, Microsoft ha acquisito GitHub per 7,5 miliardi di dollari, diventando così proprietaria della piattaforma, che è rimasta una società indipendente, GitHub Inc.

”A quattro anni dalla nostra acquisizione, GitHub ha raggiunto il miliardo di dollari di fatturato ricorrente annuale. Più di 90 milioni di persone utilizzano oggi il servizio per creare software per qualsiasi cloud e piattaforma, con un incremento di 3 volte.”, ha dichiarato Satya Nadella nel corso della conferenza sui risultati del primo trimestre dell’anno fiscale 2023.

GitHub è essenzialmente una piattaforma di hosting per il controllo delle versioni dei progetti di software. Ciò significa che permette ai programmatori di collaborare su progetti in modo efficiente, tenere traccia delle modifiche apportate al codice sorgente nel tempo e ripristinare facilmente le versioni precedenti del codice.

Ma GitHub non è solo una piattaforma per i programmatori. Anche coloro che non hanno competenze di programmazione possono utilizzare GitHub per condividere e collaborare su documenti, presentazioni e altri tipi di file.

GitHub è completamente gratuito per progetti open source, ovvero progetti il cui codice sorgente è disponibile al pubblico e può essere utilizzato, modificato e distribuito liberamente. Per i progetti privati, GitHub offre un piano di abbonamento che fornisce funzionalità avanzate come la gestione delle autorizzazioni degli utenti e l’integrazione con altri strumenti di sviluppo.

Controllo delle versioni: GitHub è stato progettato principalmente per il controllo delle versioni del codice sorgente, che consente ai programmatori di tenere traccia delle modifiche apportate al codice nel tempo e di ripristinare facilmente le versioni precedenti del codice.

Il controllo delle versioni è una funzionalità fondamentale di GitHub, che consente ai programmatori di tenere traccia delle modifiche apportate al codice sorgente nel tempo e di gestirle in modo efficiente. In GitHub, il controllo delle versioni si basa su Git, un sistema di controllo delle versioni distribuito e molto diffuso.

Il controllo delle versioni su GitHub funziona attraverso il concetto di repository, ovvero una raccolta di file sorgente e di altri file associati che vengono gestiti attraverso Git. I programmatori possono creare un repository su GitHub e iniziare a gestire il proprio codice sorgente attraverso Git.

Ogni volta che un programmatore apporta una modifica al codice sorgente, può registrare la modifica attraverso un commit, che rappresenta un’istantanea del codice sorgente in un dato momento. I commit contengono informazioni come il messaggio di commit, che descrive brevemente la modifica apportata, e l’autore del commit.

GitHub consente ai programmatori di gestire facilmente i propri repository attraverso la sua interfaccia utente web, che offre una serie di strumenti per visualizzare la cronologia dei commit, le differenze tra le varie versioni del codice, le modifiche apportate da altri programmatori e molto altro ancora.

GitHub e progetti collaborativi

Collaborazione: GitHub consente ai programmatori di collaborare in modo efficiente sui progetti, fornendo strumenti per la gestione delle richieste di pull, la revisione del codice, la gestione dei problemi e la condivisione di commenti e discussioni.

La collaborazione su GitHub funziona attraverso il concetto di repository, ovvero una raccolta di file sorgente e di altri file associati che vengono gestiti attraverso Git. I programmatori possono creare un repository su GitHub e invitare altri membri del team a collaborare al progetto.

Una volta che i membri del team sono stati invitati a collaborare al progetto, possono iniziare a contribuire al codice sorgente attraverso diverse funzionalità di GitHub, tra cui:

Le richieste di pull, che consentono a un programmatore di proporre modifiche al codice sorgente e chiedere agli altri membri del team di revisionarle e di integrarle nella versione principale del software.

Le issue, che consentono ai membri del team di segnalare problemi o di chiedere nuove funzionalità e di discuterne in modo collaborativo.

Le wiki, che consentono ai membri del team di creare e gestire la documentazione del progetto in modo collaborativo.

I progetti, che consentono ai membri del team di organizzare e gestire le attività del progetto in modo strutturato.

Grazie a queste funzionalità, i programmatori possono collaborare in modo efficace e coordinato, condividendo il proprio codice sorgente, discutendo delle modifiche e organizzando le attività del progetto in modo strutturato.

Integrazione continua: GitHub offre una vasta gamma di strumenti per l’integrazione continua, come l’automatizzazione dei test e dei processi di distribuzione del software, che consentono di ridurre i tempi e le possibilità di errore.

L’integrazione continua (CI) è un processo di sviluppo software in cui i cambiamenti al codice sorgente vengono integrati e testati automaticamente, garantendo che il software funzioni correttamente prima di essere rilasciato. GitHub offre una vasta gamma di strumenti per l’integrazione continua, che permettono ai team di sviluppo di automatizzare il processo di test e distribuzione del software.

Le funzioni di automazione

Per utilizzare l’integrazione continua su GitHub, i programmatori possono utilizzare gli strumenti di automazione di GitHub Actions, che sono integrati direttamente nella piattaforma. Questi strumenti consentono ai team di creare e personalizzare le proprie pipeline di lavoro, che includono diversi passaggi come il controllo del codice sorgente, i test unitari, la compilazione del software e la distribuzione finale.

Una volta che la pipeline di lavoro è stata creata, GitHub Actions può eseguire automaticamente ogni volta che viene effettuata una modifica al codice sorgente. Ciò significa che ogni volta che un programmatore invia una richiesta di pull, GitHub esegue automaticamente tutti i test e verifica che il codice funzioni correttamente.

Se i test hanno successo, la richiesta di pull viene approvata e il codice viene integrato nella versione principale del software. Se i test falliscono, il team di sviluppo viene avvisato dell’errore e può correggere il codice prima che venga integrato nel software principale.

Gestione dei progetti: GitHub consente ai team di gestire i propri progetti in modo efficiente, fornendo funzionalità avanzate come la gestione delle attività, dei progetti e delle pipeline di lavoro. Una delle funzionalità principali è rappresentata dalle issue, ovvero dei ticket che consentono di segnalare un problema o una richiesta di nuova funzionalità. Gli sviluppatori possono assegnare le issue ai membri del team, creare milestone per raggiungere obiettivi specifici e monitorare lo stato di avanzamento del progetto. Inoltre, GitHub consente di creare board di progetto, ovvero dei tavoli virtuali che consentono di organizzare le issue in colonne in base allo stato di avanzamento, come “Da fare”, “In corso” e “Completato”. Questo strumento consente di visualizzare in modo chiaro lo stato del progetto e di organizzare il lavoro in modo più efficiente.

Un’altra funzionalità utile per la gestione dei progetti è rappresentata dalla possibilità di assegnare attività specifiche ai membri del team. In questo modo, gli sviluppatori possono sapere chi è responsabile di quale parte del progetto e collaborare in modo più efficace. Inoltre, GitHub consente di creare wiki e documentazione del progetto direttamente sulla piattaforma. Questo strumento consente di fornire informazioni dettagliate sul progetto e di rendere la collaborazione più facile per gli sviluppatori che si uniscono al team in seguito. Infine, GitHub offre la possibilità di integrare gli strumenti di gestione dei progetti preferiti, come ad esempio Trello o Asana, con la piattaforma. In questo modo, gli sviluppatori possono utilizzare gli strumenti che preferiscono e integrarli con GitHub per una gestione del progetto più completa.

Comunità e social: GitHub è anche una piattaforma social, che consente agli utenti di seguire altri utenti e progetti, di partecipare a discussioni e di visualizzare le statistiche sulle attività degli utenti e dei progetti. GitHub ha anche una forte presenza sui social media. In particolare, GitHub è attiva sui social media attraverso il suo account ufficiale su Twitter, che ha oltre 1 milione di follower. Attraverso il suo account Twitter, GitHub condivide notizie, aggiornamenti e informazioni su progetti open source, eventi e iniziative della comunità. Inoltre, attraverso l’uso di hashtag come #GitHub, #opensource e #devcommunity, GitHub incoraggia la partecipazione e la condivisione di contenuti da parte della comunità. Oltre a Twitter, GitHub è anche presente su altri social media come Facebook, Instagram e LinkedIn. Su queste piattaforme, GitHub condivide principalmente contenuti informativi, aggiornamenti e notizie sulle attività della comunità. Inoltre, GitHub offre anche una funzionalità di social coding, che consente ai programmatori di connettersi e di lavorare insieme in tempo reale sulla piattaforma. Questa funzionalità consente ai programmatori di vedere le modifiche apportate dagli altri membri del team in tempo reale e di collaborare in modo sincronizzato sulla stessa base di codice.

Cos’è e come funziona Copilot, l’intelligenza artificiale di GitHub

Copilot è un sistema di Intelligenza Artificiale (AI) sviluppato da GitHub e OpenAI che fornisce suggerimenti di codice agli sviluppatori durante la scrittura di codice. Utilizzando tecniche di machine learning avanzate, Copilot è in grado di analizzare grandi quantità di codice esistente per fornire suggerimenti di codice contestuali e di alta qualità ai programmatori.

Per utilizzare Copilot, gli sviluppatori devono installare un’estensione del browser o integrare il sistema direttamente nel loro ambiente di sviluppo. Dopo l’installazione, Copilot analizza il codice che viene scritto e suggerisce linee di codice pertinenti che possono essere inserite nel progetto. I suggerimenti di Copilot vengono presentati sotto forma di completamenti automatici, simili a quelli utilizzati dai moderni editor di codice.

Uno dei principali vantaggi di Copilot è la sua capacità di generare codice adattato al contesto specifico del progetto in cui viene utilizzato. Ad esempio, se un programmatore sta scrivendo del codice per un’applicazione web in JavaScript, Copilot fornirà suggerimenti di codice pertinenti per lo sviluppo di applicazioni web in JavaScript.

Copilot è stato sviluppato utilizzando una vasta quantità di codice open source e dati di training. Per garantire la qualità e la sicurezza dei suggerimenti di codice generati da Copilot, gli sviluppatori di GitHub e OpenAI hanno implementato misure di sicurezza avanzate, tra cui la revisione manuale dei suggerimenti di codice prima che vengano resi disponibili agli utenti.

Copilot è stato accolto con entusiasmo dalla comunità degli sviluppatori, ma ha anche sollevato alcune preoccupazioni sulla sicurezza e sulla privacy dei dati di codice utilizzati dal sistema. GitHub e OpenAI hanno dichiarato di prendere sul serio queste preoccupazioni e di lavorare per garantire la sicurezza e la privacy dei dati degli utenti.