Capgemini coordinerà il progetto Next Generation IoT per la Commissione europea

Capgemini è stata scelta per coordinare il progetto Next Generation IoT, parte dell’iniziativa Next Generation Internet (NGI) della Commissione europea, che mira a reinventare e rimodellare internet per il terzo millennio e per gli anni a venire.

Il progetto, denominato IoT-NGIN, si concentrerà sulla possibilità per la popolazione europea di sfruttare consapevolmente la potenza dell’Internet of Things (IoT).

Finanziato dal programma di ricerca e innovazione dell’Unione europea Horizon 20203 per un importo di 8 milioni di euro, IoT-NGIN riunisce 19 partner provenienti dal settore industriale e dal mondo della ricerca scientifica e accademica e proseguirà fino a settembre 2023.

L’IoT è stato riconosciuto dalla Commissione europea come una delle tecnologie più all’avanguardia per la trasformazione digitale dell’economia, con un impatto positivo sia sui cittadini che sulle imprese in Europa. Per realizzare l’IoT di ultima generazione, Capgemini sta lavorando a concept di ricerca innovativi insieme a partner industriali, centri di ricerca, piccole e medie imprese (PMI) specializzate e Living Labs.

Per poter costruire una struttura Internet of Things interoperabile a livello europeo e garantire la sicurezza e la privacy dei dati provenienti dagli oggetti connessi, il progetto IoT-NGIN si basa sull’innovazione e su tecnologie all’avanguardia come la blockchain, le comunicazioni Machine-to-Machine (M2M) autonome, l’ottimizzazione delle comunicazioni 5G, l’intelligenza artificiale e il cloud Edge sicuro.

“La Commissione europea intende avvalersi di tecnologie innovative per sviluppare soluzioni che supportino il settore industriale e siano radicate nei valori europei. Questo progetto è una grande opportunità che dimostra la forza degli attori europei nell’evoluzione tecnologica ad alto impatto”, ha dichiarato Ghasan Bhatti, coordinatore del progetto IoT-NGIN per Capgemini.