Canon velocizza la post-produzione di contenuti di realtà virtuale

Canon ha annunciato un aggiornamento per il sistema EOS VR, realizzato sulla base dei riscontri ricevuti dagli utenti. Si tratta di un aggiornamento software (versione 1.2) che migliora in modo significativo le prestazioni e la funzionalità, senza compromettere la facilità di utilizzo, sottolinea l’azienda giapponese.

In particolare, EOS VR Utility e il plug-in EOS VR per Adobe Premiere Pro sono stati entrambi aggiornati per migliorare l’efficienza nel flusso di lavoro di post-produzione. EOS VR Utility ora supporta la conversione dei file RAW compatibili fino a 60P, assecondando le esigenze di ripresa dei creatori di contenuti.

Dotato della stessa interfaccia utente semplice e intuitiva della versione iniziale, il software EOS VR Utility offre una nuova scheda/funzione di supporto per i video RAW. Questo aggiornamento consente ai creatori di contenuti di utilizzare e modificare i file RAW compatibili, anche con un frame rate elevato di 8K/60p, come quelli prodotti con EOS R5 C.

La combinazione di 60 fps, 8K e l’elevata gamma dinamica del file RAW garantisce una qualità elevata e immagini video fluide. Per consentire ai creatori di contenuti di lavorare in modo più agevole con i file VR di grandi dimensioni, sia EOS VR Utility sia il plug-in EOS-VR supportano ora anche le schede grafiche GPU per assicurare tempi di conversione ed elaborazione migliori, accelerando il flusso di lavoro della post-produzione.

A questi potenziamenti si aggiunge ora il supporto nativo per Apple Silicon che consente di sfruttare al meglio i vantaggi offerti dai nuovi processori Apple serie M velocizzando ulteriormente i flussi di lavoro sui dispositivi Mac.

Inoltre, il plug-in EOS VR è dotato della modalità Priorità Velocità che consente di applicare la conversione VR dopo l’editing per accorciare i tempi di post-produzione.

Il software v1.2 offre ai creatori di contenuti VR maggiore flessibilità e una serie di strumenti pensata per supportare i loro flussi di lavoro.

Una nuova opzione per il formato file HEVC di alta qualità 4:4:4 a 10 bit inclusa nel software EOS VR Utility per Windows offre maggiori opzioni codec per l’esportazione dei contenuti, mentre una richiestissima funzione di mascheratura dell’obiettivo (Windows e Mac) elimina la vista limitrofa dell’obiettivo, sfumando i bordi del frame e compiendo un ulteriore passo avanti nella modifica finale.

L’aggiornamento v1.2 per il software VR è disponibile per il download sul sito di supporto Canon.