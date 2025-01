Canon, è Yoshida il nuovo Presidente & CEO area EMEA

Canon EMEA annuncia oggi la nomina di Shinichi ‘Sam’ Yoshida quale Presidente e CEO di Canon Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), succedendo a Yuichi Ishizuka che si ritira dopo sette anni nel ruolo e una carriera di successo di 44 anni con la società giapponese.

Sam Yoshida era precedentemente impegnato negli Stati Uniti, dove ricopriva la posizione di Vicepresidente Esecutivo e General Manager dell’unità di Marketing Strategy, Presidente e CEO di Canon Solutions America, Inc. e Canon Financial Services, Inc.

Assumerà le nuove responsabilità come Presidente e CEO di Canon EMEA dal 1° marzo 2025.

Prende ora il comando di una Regional Sales Organisation che opera in 120 Paesi, impiega circa 12.300 persone e contribuisce annualmente a un quarto dei ricavi globali di Canon.

Yoshida ha il compito di rafforzare e far crescere i business esistenti, sfruttando la reputazione del brand nei settori della tecnologia di imaging e printing, nonché l’esperienza nelle soluzioni per espandersi in nuove aree come Imaging B2B, Stampa Industriale, Commerciale e Soluzioni di Gestione delle Informazioni. Porta con sé una vasta esperienza, che include competenze di produzione, innovazione e riciclo, essendo stato parte del team che ha fondato Canon Virginia, Inc., il principale sito di produzione di Canon nelle Americhe.

“Canon è il leader di mercato nelle tecnologie di imaging e printing con milioni di clienti in tutta EMEA; questa Regione, con diverse peculiarità, è piena di opportunità e sono onorato di guidare l’azienda attraverso la prossima fase di innovazione e crescita,” afferma Yoshida.

Yuichi Ishizuka, Presidente e CEO di Canon EMEA, ha ricoperto posizioni senior a livello globale durante la sua carriera di 44 anni, inclusi Giappone, USA e Canada. Nel suo percorso di grande successo, un momento saliente è stato il lancio pionieristico della gamma Cinema EOS negli Stati Uniti, che ha rivoluzionato le riprese cinematografiche e dato alla luce prodotti video di riferimento.