Canon facilita la digital transformation con il nuovo scanner per foto RS40

Canon ha presentato il nuovo scanner per foto imageFORMULA RS40, una soluzione innovativa che offre ai partner nuove opportunità di vendita sia tra i photo service specializzati che tra i rivenditori online.

Lo scanner per foto imageFORMULA RS40 è perfetto per restaurare e digitalizzare fotografie anche datate in pochi semplici clic, ha dichiarato l’azienda che sottolinea anche, in ambito performance e funzionalità, la scansione batch fino a 40 fotografie e 60 documenti.

Lo scanner per foto imageFORMULA RS40 offre ai negozi di fotografia e ai clienti finali tramite l’online una soluzione veloce ed efficiente, dotata di tutte le caratteristiche di affidabilità e qualità immagine di un dispositivo Canon.

Giuseppe D’Amelio, Director Marketing & Innovation, Digital Printing & Solutions di Canon Italia, ha affermato: “Restare al passo con le tendenze del mercato in ambito trasformazione digitale ci permette di supportare al meglio la nostra comunità di partner e di offrire al mercato nuove soluzioni tecnologiche e innovative. Lo scanner per foto imageFORMULA RS40 è una soluzione interessante che consente di cogliere e sfruttare questa opportunità di business nel comparto imaging e digitalizzazione“.

Lo scanner per foto imageFORMULA RS40 si avvale della tecnologia di scansione Canon e consente un’elevata produttività grazie alla scansione batch con velocità fino a 30 foto al minuto e un alimentatore fino a 40 foto.

Rispetto all’utilizzo di uno scanner flatbed tradizionale o alla scansione delle singole foto con uno smartphone permette di velocizzare le operazioni e risparmiare un’enormità di tempo.

Senza dover installare complicati software, l’utente può quindi procedere alla configurazione e alla scansione in tutta facilità, utilizzando il programma di installazione integrato e il dettagliato video illustrativo che consente facilmente di imparare a conoscere il dispositivo e a utilizzarlo agevolmente sin dalla prima volta.

ImageFORMULA RS40 assicura semplicità d’uso senza compromettere funzionalità e qualità. Questo scanner può gestire vari tipi di foto e formati di documenti, dalle panoramiche alle ricevute, rispondendo alle più svariate esigenze di digitalizzazione.

Il percorso di convogliamento lineare, inoltre, riduce al minimo il rischio di inceppamenti, assicurando che foto o documenti importanti rimangano integri durante l’alimentazione.

Numerose funzioni di elaborazione immagine garantiscono la qualità dei risultati. La funzionalità di correzione automatica analizza la scena di una fotografia e applica automaticamente le correzioni necessarie per illuminare e migliorare l’immagine, ottimizzandola per la visualizzazione su schermo.

Il dispositivo dispone anche di varie funzioni di elaborazione del volto come lo smoothing digitale della pelle, il perfezionamento del viso e la correzione occhi rossi. Inoltre, le impostazioni di correzione della trama della carta riducono le opacità mentre la correzione scolorimento restituisce luminosità alle opere dei fotografi.

Con RS40 è anche facile condividere immagini e file in pochi semplici clic. Basta scegliere il tipo di file, dai piccoli JPEG ai grandi TIFF per ottenere la massima qualità immagine, e condividerlo tramite email o piattaforma cloud con il software intuitivo CaptureOnTouch.

