Canon Maxify MegaTank: le stampanti per lavoro ibrido e piccole imprese

Canon ha annunciato l’ampliamento della sua gamma Maxify con l’introduzione delle nuove stampanti Maxify GX3050 e Maxify GX4050 per uffici domestici e piccole imprese.

Progettati pensando a collaborazione, efficienza e produttività, i nuovi modelli sono pensati per soddisfare un’ampia varietà di esigenze di varie realtà lavorative come il lavoro ibrido da casa o le piccole aziende, grazie a caratteristiche quali ingombro e costi minori.

Grazie ai serbatoi MegaTank ricaricabili, entrambi i modelli vantano bassi costi totali di possesso e minori costi per pagina. Richiedono una semplice manutenzione, sono facili da usare e consentono di risparmiare tempo per dedicarsi ad altri aspetti dell’attività lavorativa.

I tempi di inattività sono ridotti al minimo grazie alla possibilità di stampare fino a 14.000 pagine con un unico set di flaconi d’inchiostro a colori, o fino a 21.000 pagine nella modalità Risparmio, e all’elevata capacità carta fino a 350 fogli (cassetto da 250 fogli e alimentatore posteriore da 100 fogli), mentre la cartuccia di manutenzione sostituibile dall’utente riduce l’esigenza di inviare la stampante a un centro di assistenza.

Pensati per le esigenze delle piccole imprese e del lavoro da casa, i modelli Maxify GX3050 e Maxify GX4050 vantano prestazioni di copiatura e scansione veloce oltre a quelle di stampa professionale grazie al serbatoio ricaricabile di inchiostro a pigmenti a quattro colori. Entrambi i modelli hanno un design compatto che ne riduce al minimo l’ingombro e li rende perfetti per gli spazi ridotti degli uffici domestici.

Produttività e collaborazione elevate, con Canon

Quando si lavora in modalità ibrida, a casa e in ufficio, oppure in ambienti lavorativi ristretti, la stampa ad alta velocità consente agli utenti di non dover aspettare i documenti stampati, sottolinea Canon. Entrambi i modelli vantano velocità elevate di 18,0 ipm nella stampa in bianco e nero (monocromatica) e di 13,0 ipm nella stampa a colori.

Grazie all’inchiostro a pigmenti a quattro colori, entrambi i modelli garantiscono stampe professionali di elevata qualità su svariati tipi di supporti. Canon ha sviluppato gli inchiostri a pigmenti specificatamente per la stampa nitida di testo nero leggibile e di testo e grafica dai colori ben visibili. Anche il contrasto nella riproduzione dei colori è migliorato rispetto ai precedenti modelli Maxify GX. Gli inchiostri interamente a pigmenti prevengono le sbavature e le abrasioni, per cui i documenti possono essere valorizzati e condivisi con la certezza di disporre di risultati ben definiti e professionali.

Il cassetto ad alta capacità, dotato di finestrella, contiene 250 fogli di carta comune, mentre l’alimentatore posteriore ne contiene 100, evitando così di dover continuamente ricaricare la carta, compatibile con svariati tipi e formati di supporti, oltre a un vassoio piano posteriore per l’alimentazione del cartoncino, per soddisfare numerose esigenze operative con un’unica stampante.

Inoltre, i nuovi modelli Maxify GX sono compatibili con Chromebook e con la stampa e la scansione diretta da Chrome OS. Sono infine compatibili con svariati sistemi operativi, tra cui Mac, Windows, iOS e Android.

Manutenzione facile e connettività sicura

L’uso e la manutenzione di Maxify GX3050 e Maxify GX4050 sono molto semplici – assicura Canon – grazie ai miglioramenti apportati al design dell’hardware, ai pannelli touchscreen (solo Maxify GX4050) e alle interfacce intuitive. Ricaricare le stampanti è ancora più facile: grazie ai coperchi a molla con codice a colori, gli utenti possono ricaricare il serbatoio con un semplice movimento delle dita, senza schizzi. Inoltre, la cartuccia di manutenzione sostituibile ora si trova nella parte anteriore, dove l’accesso è più agevole per l’utente.

Grazie alla connettività intelligente, gli utenti Maxify possono stampare, copiare, acquisire e connettersi al cloud tramite l’app Canon PRINT, avvalendosi della compatibilità con i software e le piattaforme tecnologiche esistenti, tra cui AirPrint e Mopria. Una volta connesse al Wi-Fi, le stampanti rilevano la potenza del segnale e il livello di sicurezza. In caso di più access point, si connettono automaticamente a quello che dispone delle migliori condizioni di sicurezza e trasmissione dati, assicurando sempre una connessione ottimale.

Grazie a svariate contromisure, tra cui WPA3-SAE, WPA3-EAP(AES) e la crittografia TLS 1.3, Maxify GX3050 e Maxify GX4050 garantiscono una maggiore sicurezza e limitano il rischio di accessi non autorizzati e di fughe di dati.

La stampa di poster, ricevute POS e su cartoncino, normalmente affidata all’esterno, è ora realizzabile con Maxify GX3050 e Maxify GX4050, riducendo i costi complessivi dei materiali promozionali delle piccole aziende. Per incrementare la stampa in-house, ora entrambi i dispositivi sono compatibili con vari supporti, come il cartoncino caricabile nel nuovo vassoio piano posteriore.

PosterArtist Web consente di realizzare poster accattivanti senza dover ricorrere a competenze professionali di design, mentre i modelli, le funzionalità di auto-design e le foto gratuite in dotazione permettono di ottenere risultati finali interessanti. È disponibile online da browser web, per eseguire l’editing sempre e ovunque.

Principali caratteristiche

Principali caratteristiche comuni:

18,9 ipm / 13,0 ipm – velocità di stampa elevate.

Rese per pagina elevate: 6.000 con inchiostro nero e fino a 14.000 con un set di flaconi d’inchiostro a colori.

La modalità Risparmio aumenta le rese fino al 50% in più.

Inchiostro a pigmenti a quattro colori.

Vassoio posteriore da 100 fogli.

Cassetto da 250 fogli.

Vassoio piano posteriore.

Caratteristiche principali di Maxify GX3050:

Stampante 3 in 1 – stampa, copia, scansione.

LCD mono quadrato da 1,35″.

Wi-Fi.

Prezzo suggerito al pubblico (IVA inclusa) 469,99 euro.

Caratteristiche principali di Maxify GX4050: