Business training al femminile: Qonto lancia StrongHer

Qonto lancia StrongHer, il nuovo programma di business training dedicato alle donne che fanno impresa e che vogliono digitalizzare il proprio business.

In Italia le aziende guidate da donne sono 1 milione e 342 mila, il 22% su un totale di 6 milioni di imprese attive. StrongHer si pone quindi come obiettivo quello di favorire la partecipazione delle donne nel mondo delle imprese, supportando lo sviluppo di competenze e creatività e offrendo formazione su tematiche legate al business nonché opportunità di networking..

Il progetto prevede un corso intensivo gratuito di due settimane aperto a 20 imprenditrici e aspiranti tali che avranno accesso a sessioni di formazione tenute da mentor esperti e focalizzate sui temi dell’innovazione digitale, tra cui digital marketing, gestione finanziaria e contabile, creazione di e-commerce solo per citarne alcuni.

Oltre alle lezioni, il percorso include anche incontri 1-to-1 con i mentor e un evento di networking volto a creare sinergie strategiche per far crescere il proprio business. Le lezioni e le attività si svolgeranno in presenza a Milano o online tra il 15 e 26 maggio, nella fascia oraria 18.30-21:00.

La Call for Women è aperta a fondatrici di aziende che vogliono accelerare la digitalizzazione del proprio business, startup innovative e associazioni, freelance e professioniste con partita IVA con un business digitale o che vogliono sfruttare maggiormente le potenzialità del digitale e persone che hanno in programma di lanciare un business nei prossimi 6 mesi.

“StrongHer nasce con l’idea di creare un percorso di valore in grado non solo di supportare la crescita e lo sviluppo delle imprese guidate da donne e soprattutto di fornire ai talenti femminili gli strumenti necessari per far crescere o per lanciare il proprio business”, afferma Emilia Pezzini, Brand & Communication Lead Italia di Qonto. “Riteniamo che la condivisione di esperienze e know-how specifici attraverso la mentorship, unitamente al networking di alto livello, sia uno strumento essenziale per aprire prospettive concrete e volte alla realizzazione di un futuro più inclusivo in cui l’imprenditoria femminile possa prendersi lo spazio che merita”.

Per candidarsi alla Call è necessario andare sul sito qonto.com/it/strongher e compilare il modulo di registrazione e il Modulo di Candidatura entro il 23 aprile 2023.

L’iniziativa StrongHer ha come main partner Talent Garden e vede il supporto di numerosi partner quali GRLS, SheTech, FDO-For Disruptors Only, Made It, Vento, Zwap, This,Unique, Serenis, Notion Builders, LanciatiOnline, Mirta, Mamma Che Sonno e Biova Project