Qonto e Sistemi: nuova integrazione per semplificare la contabilità

Qonto, tra le soluzioni di gestione finanziaria leader in Europa, ha annunciato una nuova collaborazione con Sistemi Spa, impresa italiana che crea soluzioni software e servizi per studi professionali, imprese e associazioni, tra cui anche le integrazioni con i servizi di Open Banking.

Grazie all’integrazione con l’applicazione web Sportello Interrogazione Conti bancari di Sistemi, è possibile per i commercialisti automatizzare e velocizzare l’acquisizione degli estratti conto bancari e la registrazione dei movimenti in contabilità dei propri clienti.

Infatti, spiega l’azienda, connettendo il conto Qonto è possibile eseguire l’importazione dei movimenti dei conti correnti dei clienti e aggiornare in automatico sia i movimenti sia i saldi di tutti i conti aggregati, senza dover scaricare file o documenti.

L’integrazione permette di ridurre i tempi di registrazione in contabilità e di azzerare i rischi di errore.

L’obiettivo della collaborazione – sottolineano le aziende – è quello di snellire l’operatività grazie al dialogo fra servizi di pagamento e software gestionale, riducendo tutte le fasi manuali di registrazione e associazione del pagamento al movimento contabile e operando secondo i più alti standard di sicurezza.

Il progetto è in linea con la mission di Qonto di semplificare la gestione finanziaria e contabile di PMI e partite IVA attraverso funzionalità innovative e integrazioni con terze parti che permettono di automatizzare attività operative per risparmiare tempo ed energie da dedicare al business.

Fondata nel 2017 da Steve Anavi e Alexandre Prot, Qonto conta 350.000 clienti business in quattro mercati (Francia, Italia, Germania e Spagna) e un team di 1.000 talenti a Parigi, Berlino, Milano, Barcellona e Belgrado. Dalla sua fondazione, Qonto ha raccolto un totale di 622 milioni di euro da Valar, Alven, European Investment Bank, Tencent, DST Global, Tiger Global, TCV, Alkeon, Eurazeo, KKR, Insight Partners, Exor Seeds e Gaingels per sostenere le sue ambizioni di crescita globale. Qonto è stato inserito dal governo francese nell’indice Next40, che riunisce le 40 scale-up più promettenti in Francia con il potenziale per diventare un leader globale.