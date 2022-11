Brother svela le nuove stampanti laser professionali A4 e business inkjet A3

Le nuove stampanti laser professionali A4 di Brother sono progettate per incrementare qualità di stampa e produttività in ufficio.

Progettata per supportare il rientro in presenza, la nuova gamma (con i modelli MFC-L9670CDN, MFC-L9630CDN, HL-L9470CDN, HL-L9430CDN) offre una qualità di stampa a colori superiore – sottolinea Brother – e consente alle aziende di creare soluzioni di gestione documentale su misura e flussi di lavoro intelligenti per ottimizzare la produttività e semplificare i processi.

“Sono lieto di presentare la nostra nuova generazione di dispositivi laser a colori. 5 anni di importanti investimenti e innovazioni nel campo della ricerca e dello sviluppo oggi ci consentono di proporre una gamma laser a colori A4 di qualità superiore. Questa gamma si fonda sul nostro pluripremiato portfolio PMI, offrendo una linea di prodotti che è stata progettata e realizzata per soddisfare le esigenze aziendali”, spiega Chris Marshall, Director, Business Printing & Solutions, Brother International Europe.

Brother porta la stampa professionale a colori ad un altro livello

La nuova gamma laser a colori è studiata per offrire le prestazioni professionali di cui le aziende hanno bisogno: affidabilità, velocità, stampe a colori con finitura lucida, funzioni di sicurezza di serie e flessibilità per adattare il dispositivo alle esigenze aziendali. Le soluzioni di gestione della stampa sono al centro di ogni modello e consentono di automatizzare i flussi di lavoro e incrementare l’efficienza e la sicurezza.

La nuova tecnologia di stampa a colori all’avanguardia – evidenzia Brother – consentirà di fare un’ottima impressione nei momenti importanti con stampe dai colori vivaci e professionali anche grazie all’accurata acquisizione digitale assicurata dall’elaborazione avanzata delle immagini. L’unità fusore ad elevata efficienza funziona perfettamente con i toner di nuova generazione, garantendo sempre un’eccellente finitura lucida con un’elevata densità colore su ogni documento.

Il design robusto, la memoria potenziata e i componenti di lunga durata assicurano il funzionamento ininterrotto del dispositivo. Grazie alla velocità di scansione a passaggio singolo su due lati fino a 100 ipm è possibile trasformare facilmente i documenti cartacei in file digitali, con chiarezza e precisione.

La tecnologia a doppio laser consente di incrementare la produttività. Con una velocità di uscita della prima stampa inferiore a 10 secondi e una velocità di stampa in fronte-retro fino a 40 pagine al minuto, non si dovranno mai aspettare che le stampe siano pronte.

I toner ad alta capacità in dotazione assicurano una continuità di lavoro e la massima efficienza fin dalla prima installazione. I servizi di stampa gestita aiutano a risparmiare, grazie a opzioni di pagamento flessibili e ridotti costi di gestione. Gli strumenti di segnalazione in tempo reale assicurano poi un maggiore controllo sul dispositivo mentre l’ottimizzazione e la scalabilità dei flussi di lavoro garantiscono la massima efficienza.

I dati in tempo reale consentono di monitorare l’impatto ambientale, aiutando l’azienda a soddisfare i propri obiettivi di sostenibilità. Inoltre, funzioni automatiche come il monitoraggio del comportamento della stampante e la sostituzione del toner contribuiscono a ottimizzare l’esperienza di stampa, mentre la sicurezza innovativa protegge da qualsiasi minaccia.

La nuova gamma laser A4

Dotata di caratteristiche avanzate come l’impostazione completamente personalizzabile dei vassoi, i display personalizzati, le funzionalità di stampa e scansione veloci, questa gamma è al top anche per quanto riguarda la sicurezza, assicura l’azienda: il firmware è stato certificato da Keypoint Intelligence con il sigillo Security Validation per la penetrazione del dispositivo.

Keypoint Intelligence-Buyers Lab è un’autorità indipendente e leader nel settore dei test e delle ricerche sulla document imaging e sui dispositivi. Security Validation è un programma di riferimento neutrale per i test di sicurezza di terze parti che standardizza i requisiti per la sicurezza dei dispositivi di output e dell’ufficio IoT. Il test di penetrazione dei dispositivi è una combinazione di strumenti automatizzati e manuali che cerca potenziali vulnerabilità nel firmware/OS della macchina, nelle porte, nei protocolli di stampa, nella pagina web incorporata, nelle vie di connettività e altro ancora, per determinare se i dispositivi sono protetti contro le vulnerabilità.

Queste le principali caratteristiche dei nuovi modelli:

MFC-L9670CDN

Stampa fino a 40 pagine al minuto

Stampa A4 fronte-retro fino a 40 pagine al minuto

Display LCD touchscreen a colori da 17,6 cm

Lettore NFC integrato

Archivio stampa esterno esteso

Cassetto da 520 fogli

Toner in dotazione da 12.000 pagine (nero), 9.000 pagine (ciano, magenta, giallo)

Alimentatore automatico di documenti (ADF) da 100 fogli

Scansione su 2 lati fino a 100 immagini al minuto a colori e in monocromatico

Tasti di scelta rapida personalizzabili su schermata home

Memoria del dispositivo espandibile di 8GB, grazie alla USB memory stick inclusa

Interruzione del lavoro di stampa in corso per stampare

un altro lavoro di copiatura

Upgrade prodotto inclusi: Secure Print Plus, Barcode Print Plus

Opzioni aggiuntive: Wi-Fi / Cassetti

MFC-L9630CDN

Stampa fino a 40 pagine al minuto

Stampa A4 fronte-retro fino a 28 pagine al minuto

Display LCD touchscreen a colori da 17,6 cm

Lettore NFC integrato

Cassetto da 520 fogli

Toner in dotazione da 9.000 pagine (nero), 6.500 pagine (ciano, magenta, giallo)

Alimentatore automatico di documenti (ADF) da 100 fogli

Scansione su 2 lati fino a 100 immagini al minuto a colori

e in monocromatico

Tasti di scelta rapida personalizzabili su schermata home

Opzioni aggiuntive: Wi-Fi / Cassetti

HL-L9470CDN

Stampa fino a 40 pagine al minuto

Stampa A4 fronte-retro fino a 40 pagine al minuto

Display LCD touchscreen a colori da 8,76 cm

Lettore NFC integrato

Memoria del dispositivo espandibile di 8GB, grazie alla

USB memory stick inclusa

Cassetto da 520 fogli

Toner in dotazione da 12.000 pagine (nero), 9.000 pagine (ciano, magenta, giallo)

Upgrade prodotto inclusi: Secure Print Plus, Barcode Print Plus

Opzioni aggiuntive: Wi-Fi / Fascicolatore Pinzatore / Mailbox / Cassetti

HL-L9430CDN

Stampa fino a 40 pagine al minuto

Stampa A4 fronte-retro fino a 28 pagine al minuto

Display LCD touchscreen a colori da 8,76 cm

Lettore NFC integrato

Cassetto da 520 fogli

Toner in dotazione da 9.000 pagine (nero), 6.500 pagine (ciano, magenta, giallo)

Opzioni aggiuntive: Wi-Fi / Fascicolatore Pinzatore /Mailbox / Cassetti

Nuove stampanti business inkjet A3 di Brother

Per quanto riguarda le stampanti business inkjet, Brother ha svelato una interessante novità pensata per le piccole e medie imprese. Si tratta di un’estensione della nuova gamma di stampanti business inkjet A3 con tre modelli (HL-J6010DW, MFC-J5955DW, MFC-J6955DW) pensati per soddisfare le esigenze delle aziende che cercano soluzioni di stampa veloci, economiche e rispettose dell’ambiente.

Queste nuove stampanti, eleganti e compatte, forniscono alle imprese tutto il supporto necessario per la risoluzione di qualsiasi problema, anche grazie al servizio di stampa gestista Managed Print Service (MPS) che aiuta a mantenere efficienti i processi di gestione documentale, riducendo al minimo i tempi di inattività e aumentando la produttività.

E poi l’ingombro ridotto rispetto alla maggior parte delle stampanti A3, grazie al nuovo design compatto, rende questa nuova gamma business inkjet A3 di Brother adatta a tutti gli spazi di lavoro. Veloci da avviare ed equipaggiate con la tecnologia della testina di stampa ottimizzata, questa nuova gamma business inkjet A3 offre velocità, affidabilità e precisione.

“Siamo entusiasti della nostra nuova generazione di stampanti business inkjet A3: sono dispositivi progettati per offrire un vantaggio competitivo concreto ai nostri clienti. Questi ultimi modelli sono forniti della nostra nuova testina di stampa ottimizzata che garantisce più velocità, più affidabilità e una qualità di stampa professionale ogni volta che ce n’è bisogno!

Oltre a tutte le avanzate funzionalità che ci si può aspettare dalle macchine Brother, i nostri clienti potranno anche contare su basse emissioni, ridotto consumo energetico e grande risparmio sui costi, senza alcun compromesso sulla qualità di stampa. Possiamo quindi, senza dubbio, affermare che la nostra nuova gamma business inkjet A3 sia una scelta aziendale vincente“, spiega Lorenzo Matteoni, Senior Manager Marketing di Brother Italia.

Le nuove stampanti business inkjet A3 di Brother offrono anche ulteriori opportunità di risparmio grazie alle cartucce ad altissima capacità e ai vassoi multiuso, per aiutare le aziende a gestire i costi e a stampare in modo efficiente con una qualità professionale.

Queste le caratteristiche principali:

HL-J6010DW

Velocità di stampa fino a 30 ipm

Stampa automatica su 2 lati in A3 e A4

Touchscreen a colori da 6.8 cm

Connettività cablata e wireless

2 vassoi carta da 250 fogli

Vassoio multiuso da 100 fogli

Stampa da USB

NFC (Near-Field Communication) per autenticazione sicura, stampa e scansione mobile

Inchiostri ad alta resa opzionali

BK 6.000 pagine1 e C/M/Y 5.000 pagine

MFC-J5955DW

Velocità di stampa fino a 30 ipm

Stampa, scansione, copia e fax A4 automatico su 2 lati

Stampa fino al formato A3

Touchscreen a colori da 8,8 cm

Connettività cablata e wireless

2 vassoi carta da 250 fogli

Vassoio multiuso da 100 fogli

Alimentatore automatico di documenti A4 su 2 lati da 50 fogli

Stampa da o scansione su USB

NFC (Near-Field Communication) per autenticazione sicura, stampa e scansione mobile

Inchiostri opzionali ad alta resa

BK 6.000 pagine1 e C/M/Y 5.000 pagine

MFC-J6955DW