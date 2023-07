British Telecom annuncia la nuova CEO: è Allison Kirkby

British Telecom annuncia oggi la nomina di Allison Kirkby a CEO. Allison prenderà il posto di Philip Jansen come Amministratore Delegato al più tardi alla fine di gennaio 2024.

Allison è presidente e amministratore delegato di Telia Company dall’inizio del 2020. Telia, con sede in Svezia, è leader nel mercato delle comunicazioni digitali e delle telecomunicazioni con 25 milioni di clienti nella regione nordica e baltica. Entrata nel settore TMT nel 2010, inizialmente con Virgin Media, è stata recentemente Presidente e CEO di TDC (2018-2020), la più grande azienda di telecomunicazioni in Danimarca, e Presidente e CEO di Tele2 AB (2015-2018), la più grande azienda di telecomunicazioni in Svezia e nei Paesi Baltici.

All’inizio della sua carriera ha ricoperto diversi ruoli finanziari e operativi presso Procter & Gamble (1990-2010) e si è qualificata come Chartered Management Accountant nel 1990 mentre lavorava presso Guinness plc.

Allison è amministratore non esecutivo di BT Group dal 2019 ed è anche amministratore non esecutivo e membro del comitato di revisione di Brookfield Asset Management Limited.

Adam Crozier, Presidente di BT Group, ha dichiarato: “Il Consiglio di Amministrazione è lieto di aver nominato Allison come nuovo Chief Executive. È una leader comprovata, con una profonda esperienza nel settore e una storia di trasformazione di aziende. Non vedo l’ora di sostenerla nel portare avanti la nostra strategia a lungo termine per trasformare il Gruppo BT, assicurando che esso dia risultati a tutti i nostri stakeholder”.

Allison Kirkby ha dichiarato: “Sono incredibilmente onorata di essere stata nominata prossimo Chief Executive di BT Group. British Telecom è un’azienda così importante per il Regno Unito e per i nostri numerosi clienti sia nel Regno Unito che a livello internazionale ed è in una posizione unica per aiutare tutti a trarre vantaggio dai rapidi progressi della digitalizzazione. I nostri prodotti e servizi non sono mai stati così importanti per il modo in cui i nostri clienti vivono e lavorano, e grazie ai significativi investimenti che BT sta facendo nell’infrastruttura digitale e nella modernizzazione dei suoi servizi, ci vedo svolgere un ruolo ancora più importante in futuro. Essendo stato membro del Consiglio di Amministrazione di BT Group negli ultimi quattro anni, sostengo pienamente la nostra strategia e sono entusiasta di guidarla nella sua prossima fase di sviluppo, mentre cresciamo per supportare i clienti, gli azionisti e l’economia del Regno Unito”.

Philip Jansen continuerà a ricoprire il ruolo di Chief Executive fino alla fine di gennaio 2024 al più tardi. Quando Philip lascerà l’incarico, passerà il testimone ad Allison. Egli sarà disponibile a sostenere il passaggio di consegne fino alla fine di marzo 2024, data in cui intende ritirarsi dalla vita esecutiva. Seguirà un ulteriore annuncio per confermare la data di inizio del lavoro di Allison e la data del passaggio di consegne.

In merito al periodo di transizione, Adam Crozier ha dichiarato: “Philip continua a guidare British Telecom in modo molto efficace, come si evince dai buoni progressi mostrati nei nostri ultimi risultati finanziari. Dato che Allison fa già parte del Consiglio di amministrazione, siamo certi che la transizione della leadership e il passaggio delle responsabilità avverranno in modo ordinato”.

La retribuzione della nuova CEO di British Telecom

Allison sarà retribuita in conformità alla Politica di remunerazione degli amministratori approvata dagli azionisti il 13 luglio 2023 e in linea con l’attuale amministratore delegato. La sua retribuzione consisterà quindi in:

Uno stipendio di 1.100.000 sterline all’anno.

Un’indennità in contanti al posto della pensione pari al 10% dello stipendio e altri benefici in linea con la nostra Politica retributiva.

Un bonus annuale mirato pari al 120% dello stipendio (con un massimo del 200%), soggetto ai risultati ottenuti. Metà del bonus annuale versato sarà differito in azioni di BT Group per altri tre anni senza ulteriori condizioni di rendimento.

Un premio a lungo termine del Restricted Share Plan (“RSP”) pari al 200% dello stipendio, che matura in tre tranche uguali tre, quattro e cinque anni dopo la concessione. Il dipendente è tenuto a detenere tutte le azioni maturate fino a cinque anni dopo l’assegnazione. Il suo primo premio RSP pro rata sarà assegnato subito dopo l’assunzione dell’incarico di Chief Executive.

Allison dovrà accumulare una partecipazione azionaria pari al 500% dello stipendio entro cinque anni.

Chi è Allison Kirkby

