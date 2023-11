Brave lancia Leo, l’assistente AI per il browser rispettoso della privacy

Leo, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale di Brave, il browser focalizzato sulla privacy online, è ora disponibile per gli utenti desktop.

Inoltre, Brave ha annunciato anche Leo Premium, un piano a pagamento che offre il modello Claude Instant di Anthropic con tempi di risposta più rapidi.

Leo, l’assistente AI del browser Brave, può aiutare a svolgere task di ogni tipo, afferma l’azienda. Può creare riassunti in tempo reale di pagine web o video; può rispondere a domande sui contenuti o generarne di nuovi; può anche tradurre pagine, analizzarle, riscriverle e altro ancora. Che l’utente stia cercando informazioni, risolvendo un problema o creando contenuti, Leo può aiutarlo.

Leo – sottolinea inoltre l’azienda – combina questo accesso facile e gratuito all’intelligenza artificiale con l’attenzione alla privacy che è il cavallo di battaglia di Brave. La società sviluppatrice del browser sottolinea infatti che le chat con Leo sono private, anonime e sicure. Leo non registra le chat, né le utilizza per l’addestramento dei modelli, e non è necessario alcun account o login per utilizzare Leo.

Per questi motivi, grazie alla tecnologia all’avanguardia e alla privacy, secondo l’azienda sviluppatrice Brave Leo supera i limiti dei tipici servizi di chatbot AI.

“Oggi è sempre più comune utilizzare l’AI per porre domande e ottenere assistenza. L’AI può essere uno strumento potente, ma può anche presentare crescenti preoccupazioni per la privacy dei dati e c’è bisogno di una soluzione che tenga conto della privacy“, ha dichiarato Brian Bondy, CTO e co-fondatore di Brave. “Brave si impegna a coniugare l’AI con la privacy degli utenti e fornirà ai nostri utenti un’assistenza AI sicura e personalizzata dove già trascorrono il loro tempo online. Siamo inoltre entusiasti di collaborare con Anthropic per portare le eccezionali capacità di conversazione di Claude ai milioni di utenti di Brave in tutto il mondo“.

Per impostazione predefinita, Brave Leo è gratuito per tutti gli utenti, con un facile accesso al modello linguistico di grandi dimensioni Llama 2 di Meta. Per gli utenti che desiderano altri modelli, Brave sta rilasciando una versione premium di Leo al prezzo di 15 dollari al mese.

Gli abbonati a Leo Premium avranno accesso a Claude Instant, il modello più veloce e leggero di Anthropic che eccelle nel ragionamento logico e nel coding. La versione attuale di Claude – sottolinea Brave – produce risposte più lunghe e strutturate, segue meglio le istruzioni rispetto alle versioni precedenti di Instant e mostra miglioramenti in matematica, programmazione, capacità multilingue e risposta alle domande.

Per gli utenti Leo Premium saranno disponibili altri modelli, oltre all’accesso a limiti più elevati, conversazioni di qualità superiore, priorità nei periodi di maggiore utilizzo e accesso anticipato a nuove funzionalità e miglioramenti.

Questa integrazione secondo l’azienda rappresenta una pietra miliare nell’offerta di conversazioni sofisticate in linguaggio naturale basate sull’intelligenza artificiale direttamente all’interno dell’ambiente del browser. Grazie alle capacità avanzate di Claude e all’attenzione di Brave per la privacy e il controllo degli utenti, l’azienda spera di stabilire un nuovo standard per le interazioni AI utili, responsabili e sensibili al contesto.

Anthropic ha utilizzato l’API Search di Brave per addestrare il suo ultimo modello, Claude 2, su dati di alta qualità per ottimizzare i risultati di Claude per le query di retrieval augmented generation (RAG).

“Siamo entusiasti del fatto che Brave porterà il nostro modello linguistico di grandi dimensioni all’avanguardia Claude Instant direttamente nel browser. L’integrazione dell’accesso a Claude all’interno di Brave offre agli utenti assistenza ogni volta che ne hanno bisogno, proprio nel contesto della pagina in cui si trovano“, afferma Matt Bell, Head of Product Research di Anthropic. “Che gli utenti di Brave stiano analizzando un testo, modificando documenti o scrivendo codice, ora possono beneficiare dell’aiuto personalizzato di Claude in qualsiasi momento. Questa integrazione sblocca il potenziale dell’intelligenza artificiale per migliorare la navigazione e la produttività delle persone in modo intuitivo e contestuale“.

Brave ha implementato inoltre una serie di strumenti per rafforzare la privacy. Innanzitutto con l’uso di un reverse proxy: tutte le richieste vengono inoltrate attraverso un server anonimo, in modo che la richiesta e l’indirizzo dell’utente non possano essere collegati. Brave non può associare la richiesta dell’utente al suo indirizzo IP.

Poi, le conversazioni non vengono conservate sui server di Brave, sottolinea l’azienda. Le risposte di Leo vengono scartate immediatamente dopo essere state generate e non vengono utilizzate per l’addestramento del modello. L’azienda afferma di non raccogliere identificatori come l’indirizzo IP che possano essere collegati all’utente. E che nessun dato personale viene conservato dal modello di intelligenza artificiale o da eventuali fornitori di modelli di terze parti.

Non è richiesto alcun login o account per l’accesso: gli utenti non devono creare un account Brave per utilizzare Leo.

Infine, l’abbonamento non è collegabile. Chi si iscrive a Leo Premium riceve token non collegabili che convalidano l’abbonamento quando si utilizza Leo. Ciò significa che Brave non potrà mai collegare i dettagli del proprio acquisto con l’utilizzo del prodotto, un passo in più che garantisce che l’attività degli utenti sia privata. L’e-mail utilizzata per creare l’account non è collegabile all’uso quotidiano di Leo, aggiunge l’azienda, rendendo questa esperienza di credenziali unica e privata.

Leo è ora disponibile per gli utenti di Brave desktop con la versione 1.60. La distribuzione avverrà per fasi nei prossimi giorni. Sarà disponibile anche per i dispositivi mobili (Android e iOS) nei prossimi mesi.