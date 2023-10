beSharp supporta Yamaha con l’AI, per aumentare le prestazioni di MotoGP e eSport

I team MotoGP ed eSport di Yamaha Motor Racing possono ora lavorare in modo più smart con l’aiuto di beSharp. Lo specialista del cloud ha firmato infatti un accordo pluriennale come partner ufficiale del Monster Energy Yamaha MotoGP eSport Team e del Monster Energy Yamaha MotoGP Team.

beSharp è un’azienda con sede in Italia, AWS Premier Consulting Partner dal 2012, che aiuta i propri clienti a progettare, implementare e gestire infrastrutture cloud complesse e carichi di lavoro avanzati su AWS. Con un team di esperti AWS in continua crescita, beSharp ha contribuito a migliaia di progetti cloud per aziende prestigiose di tutto il mondo in diversi ambiti, dalle migrazioni cloud allo sviluppo cloud-native, dai progetti IoT e big data a quelli AI/ML.

Esperta nella gestione di infrastrutture cloud complesse, beSharp si impegna ad aiutare le aziende a adottare nuovi modelli tecnologici per i loro progetti di trasformazione digitale, per raggiungere i loro obiettivi di business più ambiziosi.

Lo slogan di beSharp “facciamo funzionare l’IT” trasmette l’attitudine dell’azienda a fare e il suo spirito creativo. Questo la rende perfetta – sottolinea l’azienda italiana – per il Monster Energy Yamaha MotoGP Team e il Monster Energy Yamaha MotoGP eSport Team, che partecipano a due dei campi più competitivi e innovativi: gli sport motoristici e gli eSport.

Nel corso della partnership ufficiale, beSharp aiuta entrambi i team a ottimizzare le prestazioni attraverso l’estrazione di valore dai set di dati con algoritmi di AI e Machine Learning.

“Poiché la MotoGP e l’eSport sono mondi altamente tecnici che ruotano attorno all’analisi dei dati e all’innovazione, era logico che cercassimo l’aiuto di esperti nel campo in rapido sviluppo degli algoritmi di AI e Machine Learning“, afferma Michele Gadda, Engineering Manager di Yamaha Motor Racing. “Riteniamo di aver trovato in beSharp il partner giusto. Non solo dimostrano una grande professionalità nel loro settore, ma anche un grande entusiasmo nel lavorare nel campo degli sport motoristici“.

Alessandro Molina, CFO, CMO e Co-Founder di beSharp, ha dichiarato: “Quando le prestazioni sono tutto, la tecnologia è fondamentale. E non c’è campo migliore degli sport motoristici, dove il cloud può cambiare le carte in tavola. Siamo lieti di far parte di questa partnership: lavoreremo al fianco del team Yamaha per fornire le migliori soluzioni basate sul cloud, sfruttando la nostra esperienza per consentire un miglioramento continuo delle prestazioni fin nei minimi dettagli”.