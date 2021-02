I benefici dell’utilizzo di una workstation Cad virtuale

Personal Data, società di Gruppo Project, ha organizzato il webinar “Progetta la tua workstation CAD virtuale” con lo scopo di porre l’attenzione sull’approccio tecnologico della virtual workstation, come soluzione capace di introdurre un nuovo modo di lavoro, più sicuro, semplice e indipendente.

Indirizzato a IT manager, progettisti, architetti, designer, e a tutti coloro che hanno a cuore le performance in fatto di progettazione, il webinar ha rappresentato perfettamente lo scenario in cui si colloca oggi la virtual workstation.

Uno scenario che risponde alle esigenze in termini di collaborazione semplificata, scalabilità, protezione dei dati e altissime prestazioni e che è frutto della sinergia tecnologica di Nvidia, NetApp e Citrix.

Con le macchine storage all flash di Netapp e la tecnologia Nvidia si ottengono performance ad alto livello che permettono di elaborare su piattaforme Citrix progetti CAD virtuali molto complessi, per visualizzarli e lavorarci con i propri dispositivi.

Con la moderazione di 01net, il webinar ha spiegato come gli ambienti virtualizzati stiano portando concreti vantaggi alle aziende in termini di produttività.

Dalla sede aziendale o da remoto, infatti, si può lavorare in modo flessibile e indipendente dalla workstation fisica, in totale sicurezza. Con questa modalità, operando sullo storage e non sulle singole workstation, si ha la garanzia di proteggere la proprietà intellettuale dell’azienda.

Dal punto di vista tecnico, si beneficia della riduzione dei i tempi di caricamento e salvataggio dei progetti e del ripristino istantaneo del lavoro di progettazione in caso di problema o anomalia.

