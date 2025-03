Barracuda nomina Peter Alexander nuovo Chief Marketing Officer

Barracuda Networks annuncia la nomina di Peter Alexander a Chief Marketing Officer (CMO). Con oltre 25 anni di esperienza nel settore, durante la sua carriera Alexander ha promosso la crescita di aziende tecnologiche di rilievo, tra cui Fastly, Check Point, Harmonic e Cisco. In qualità di CMO, Alexander si occuperà dello sviluppo della strategia di crescita di Barracuda e della sua esecuzione.

“Peter Alexander si unisce al team di Barracuda in un momento decisivo di accelerazione della crescita per soddisfare la domanda sempre maggiore della nostra piattaforma integrata di cybersecurity”, commenta Hatem Naguib, CEO di Barracuda Networks. “La sua comprovata esperienza nella creazione di marchi forti e d’impatto e la sua profonda conoscenza del settore tecnologico fanno di lui la persona ideale per contribuire a rafforzare la nostra strategia di marketing e a espandere la presenza di Barracuda sul mercato mondiale. Le sue competenze saranno fondamentali per continuare a fornire soluzioni avanzate che siano facili da acquistare, adottare e utilizzare”.

Prima di entrare in Barracuda, Alexander ha ricoperto il ruolo di CMO presso Fastly, dando un contributo fondamentale alla definizione della strategia di marketing dell’azienda, alla promozione della brand awareness e all’aumento del coinvolgimento dei clienti. Precedentemente, ha rivestito la carica di CMO presso Check Point, dove ha saputo accrescere la demand generation, promuovere ed elevare la reputazione del brand e sviluppare la strategia go-to-market dell’azienda. Prima ancora, è stato CMO di Harmonic e VP worldwide field marketing di Cisco.

“Barracuda ha la straordinaria opportunità di alzare gli standard nel settore della resilienza nella sicurezza informatica per le aziende di tutte le dimensioni, grazie alla sua innovativa piattaforma di soluzioni facili da acquistare, implementare e utilizzare e all’impegno costante nel proteggere le organizzazioni”, dichiara Peter Alexander, CMO di Barracuda Networks. “Sono entusiasta di unirmi a questo team di livello globale e di contribuire ad amplificare l’impatto dell’azienda, continuando al contempo a promuovere la crescita e a offrire valore ai nostri clienti”.