Attenti agli allegati HTML: sono ancora i file più pericolosi

Gli esperti di Barracuda Networks hanno condotto una nuova ricerca sugli allegati HTML e analizzato diversi milioni di messaggi e file utilizzando le soluzioni di sicurezza dell’azienda.

La ricerca mostra come, nel mese di marzo 2023, quasi la metà (45,7%) del totale degli allegati HTML esaminati era malevola, una quota più che doppia rispetto a quella registrata a maggio 2022 (21%).

Il linguaggio HTML (Hypertext Markup Language) è utilizzato per creare e strutturare i contenuti visualizzati online e trova applicazione anche nelle comunicazioni via e-mail, ad esempio in newsletter automatizzate e contenuti di marketing.

In molti casi, alle e-mail sono allegati report in formato HTML (ad esempio con estensione di file .html, .htm o .xhtml), codice che gli hacker possono sfruttare efficacemente come tecnica offensiva per il phishing e il furto di credenziali o per la diffusione di malware.

L’analisi ha evidenziato, inoltre, che non solo il volume complessivo degli allegati HTML malevoli è in crescita, ma che, a distanza di un anno dalla precedente ricerca di Barracuda, essi rimangono il tipo di file più utilizzato a scopi dolosi.

“Il settore della sicurezza ha evidenziato per anni la possibilità che i criminali informatici usino l’HTML come arma, e le prove suggeriscono che sia ancora uno strumento d’attacco efficace e diffuso. Oggi più che mai è importante mettere in campo una sicurezza adeguata. Ciò significa disporre di una protezione e-mail efficace e basata su AI in grado di valutare il contenuto e il contesto dei messaggi senza limitarsi alla scansione di link e allegati.

Tra i fattori più importanti figurano l’adozione di una solida autenticazione multifattore o, idealmente, di controlli di accesso Zero Trust; una dotazione di strumenti automatizzati per rispondere e rimediare all’impatto di qualsiasi attacco; allenare le persone a riconoscere e segnalare i messaggi sospetti”, dichiara Fleming Shi, Chief Technology Officer di Barracuda.

Come proteggersi dagli allegati HTML malevoli: i consigli di Barracuda

Protezione e-mail – È essenziale avere un sistema di protezione delle e-mail efficace e accertarsi che i controlli di sicurezza sappiano riconoscere e bloccare gli allegati HTML malevoli, che non sempre sono di facile identificazione. Per questo, le soluzioni di sicurezza migliori includono il machine learning e l’analisi statica del codice per esaminare il contenuto dei messaggi di posta e non solo gli allegati.

– È essenziale avere un sistema di protezione delle e-mail efficace e accertarsi che i controlli di sicurezza sappiano riconoscere e bloccare gli allegati HTML malevoli, che non sempre sono di facile identificazione. Per questo, le soluzioni di sicurezza migliori includono il machine learning e l’analisi statica del codice per esaminare il contenuto dei messaggi di posta e non solo gli allegati. Formazione e sensibilizzazione degli utenti – Fondamentale è anche formare le persone affinché sappiano riconoscere e segnalare i potenziali allegati HTML malevoli. Considerando il volume e la varietà di questi tipi di attacco, potenzialmente è bene sospettare di tutti gli allegati HTML e in particolare di quelli provenienti da mittenti sconosciuti. Inoltre, è importante ricordare di non condividere mai le proprie credenziali con nessuno.

Controlli di accesso e autenticazione efficaci – L’ autenticazione multifattoriale (Multi-Factor Authentication, MFA) resta un buon metodo di controllo degli accessi, ma i cyber criminali usano sempre più spesso tecniche di social engineering come la MFA fatigue per eludere molti tipi di protezione MFA. Per potenziare la sicurezza è consigliabile adottare misure Zero Trust: una soluzione efficace come Barracuda CloudGen Access monitora in modo dinamico numerosi parametri (tra cui utente, dispositivo, location, orario e risorse a cui si accede), rendendo così molto più difficile per gli aggressori la compromissione della rete tramite credenziali rubate.