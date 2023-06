AWS Summit 2023, a Milano: cloud e intelligenza artificiale motori della crescita

Oltre 6000 partecipanti hanno dato vita all’edizione 2023 dell’Aws Summit di Milano: un evento molto atteso; un momento di networking e incontri unico nel panorama italiano.

“Oltre 70 sessioni tech, 15 sessioni business, 40 testimonianze clienti e più di 55 sponsor: siamo orgogliosi dei nostri numeri. Aws investe fortemente in Italia fin dal 2012, e da allora non ci siamo più fermati. Asti, Roma e Palermo sono le altre città in cui abbiamo uffici, edge location e altro ancora. Un contributo concreto al sistema economico del Paese, che vale ben 3,7 miliardi di euro. Siamo molto fieri di far parte in modo così importante del tessuto economico e produttivo italiano”, ha affermato Julien Groues, Managing Direct di Aws Italia

Aws è impegnata molto nella formazione di una nuova generazione di Cloud Talent. Dal 2017 sono oltre 100.000 le persone formate, con partnership con le istituzioni scolastiche di ogni livello, ha inoltre ricordato Groues

Un valore aggiunto anche e soprattutto per i lavoratori, dato che lo stipendio medio per chi ha queste competenze guadagna almeno 10.000 euro in più della media.

“Il cloud“, prosegue il manager dal palco di Aws Summit, “ha margini di crescita enormi in Italia: infatti, solo il 39% delle aziende è in cloud, per non parlare del 18% che usa intelligenza artificiale nel business. Big data? in Italia, quasi irrilevanti, siamo ben sotto il 10%. C’è molto da fare per colmare il gap con le nazioni più evolute, e Aws è impegnata al 100% nel sostenere l’intero sistema Paese ad affrontare un importante percorso di trasformazione digitale”.

Intelligenza Artificiale e cloud, binomio fondamentale per lo sviluppo del business

L’IA risolve problemi reali , afferma Groues: “è necessario liberare il valore dell’Intelligenza Artificiale generativa, e Aws è certa di poter offrire a clienti, partner e sviluppatori i modelli best-in-class, in un ambiente sicuro e protetto da ogni punto di vista. Aiutiamo le organizzazioni a ridurre le complessità per aumentare la produttività attraverso intelligenza artificiale generativa, e questo a costi ridotti e sostenibili. Sarebbe, infatti, inutile avere nel portfolio soluzioni tecnologiche che, per quanto efficaci, non siano economicamente competitive per chi si affida a noi. Aws investe moltissime risorse, economiche e di sviluppo, sull’intelligenza artificiale generativa. Il futuro è tutto da scrivere, e sta alle aziende leader guidarne il percorso. Aws è un leader assoluto, e siamo pronti a farci carico delle nostre responsabilità nello sviluppo dell’intelligenza artificiale generativa”

Aws, i capisaldi: competitività. sicurezza e sostenibilità.

“Con Aws, i clienti possono ottenere evdenti vantaggi in termini di competitività economica.

il cloud di Aws costa il 30% in meno rispetto ad un data center on premise, e questo permette sia alle startup di sprigionare il loro potenziale che alle entreprise di ottimizzare i costi e di poter scalare in modo dinamico. Aziende di ogni settore e dimensione si sono già affidate ad Aws. Ma non sarò solo io ad affermarlo: vi invito a visitare i nostri partner e ascoltare le parole dei nostri clienti nell’arco della giornata; saranno loro a confermare le mie parole”, afferma un convinto Groues all’Aws Summit 2023.

“Inoltre, Aws offre a tutti i suoi clienti le stesse tecnologie.

Non importa quanto siano grandi o piccoli, sono tutti unici e speciali per Aws.

Inoltre, per noi la sicurezza dei dati dei nostri cliente è fondamentale. Il settore finanziario, le banche, organizzazioni sanitarie sono solo alcuni esempi di realtà per cui essere certi di potersi affidare ad un partner affidabile è fondamentale, e ogni giorno ci impegniamo per dare loro il meglio.

Infine, la sostenibilità. Usiamo le nostre tecnologie sia per noi che per i nostri clienti per minimizzare lìimpatto su ambiente e società. Possiamo ridurre il caorbon footprint in modo impressionnate rispetto a data center on premise, e entro il 2025 il 100% di essi sarà alimentato con energia rinnovabile. In Italia abbiamo 3 impiani fotovoltaici in Sicilia, che producono 106 Mwatt, pari alla spesa media di 20000 famiglie italiane. I team di Aws sono pronti ad aiutare i clienti a progettare soluzioni che siano sempre più sostenibili”, ha concluso il manager di Aws

Fincantieri e Aws, partnership vincente

Un esempio lampante ,presentato ad Aws Summit, è la partnership fra Aws e Fincantieri. La celebre società italiana, fra i più importanti attori mondiali nella cantieristica navale (con un fatturato di quasi 7,5 miliardi di euro nel 2022), ha affermato di aver ottenuto vantaggi prodigiosi grazie ad Aws.

“La migrazione è durata solo 8 mesi, e ha portato alla dismissione di 2 data center. I risultati sono stati ottimi: abbiamo migliorato del 30% la velocità di creazione di macchine virtuali, e di ben il 70% la velocità di elaborazione di batch SAP, che per Fincantieri sono fondamentali“, afferma il management. “Anche sul fronte dell’efficienza energetica abbiamo conseguito risultati encomiabili: i consumi per i server non produttivi sono scesi del 40%. Sul fronte dell’innovazione, stiamo già esplorando, assieme ad Aws, il potenziale offerto dal Quantum Computing“