Aws semplifica i processi di trasferimento file ad aziende e partner

AWS Transfer Family fornisce il supporto completamente gestito di Secure File Transfer Protocol (SFTP), File Transfer Protocol (FTP) over TLS e FTP per Amazon Simple Storage Service (S3), consentendo di migrare senza problemi i flussi di lavoro di trasferimento file su AWS.

Con l’ultimo aggiornamento, AWS Transfer Family ora supporta anche il trasferimento di file su Amazon Elastic File System (EFS) oltre ad Amazon S3. Questa funzione consente di fornire ai propri business partner un accesso semplice e sicuro ai file memorizzati nei file system EFS di Amazon.

Con questo rilascio le aziende avranno la possibilità di archiviare i file trasferiti in un file system completamente gestito e di ridurre il proprio carico operativo interno, preservando al contempo i flussi di lavoro esistenti che utilizzano i protocolli SFTP, FTPS o FTP.

I file system Amazon EFS sono accessibili all’interno dell’Amazon Virtual Private Cloud (VPC) e degli ambienti connessi VPC dell’azienda. Con questo nuovo aggiornamento al servizio AWS Transfer Family si ampliano ancor di più le possibilità per consentire a terzi, come ad esempio i fornitori, i partner o i clienti, di accedere in modo sicuro ai file che l’azienda ha bisogno di condividere e distribuire, attraverso i protocolli supportati su scala globale e senza la necessità di gestire alcuna infrastruttura. Inoltre, si rende ancora più fluida l’integrazione dei workflow di file transfer all’interno delle applicazioni e dei processi aziendali.

Quando l’amministratore seleziona Amazon EFS come data store per il proprio server AWS Transfer Family, i file trasferiti sono prontamente disponibili per le applicazioni business-critical dell’azienda in esecuzione su Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), così come per le applicazioni containerizzate e server-less eseguite utilizzando i servizi AWS quali Amazon Elastic Container Service (ECS), Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS), AWS Fargate e AWS Lambda.

Il supporto di AWS Transfer Family per i file system Amazon EFS è abilitato in tutte le region in cui il servizio è disponibile e non ci sono costi aggiuntivi per l’utilizzo. Con lo storage Amazon EFS, l’azienda paga solo per ciò che utilizza, senza impegni minimi o costi iniziali.