Aws re/Start, la formazione professionale gratuita sulle competenze cloud

Amazon Web Services ha annunciato il lancio di AWS re/Start a Torino, in Piemonte. AWS re/Start è un programma di formazione professionale gratuito che ha l’obiettivo di formare talenti a livello locale, offrendo opportunità di sviluppo delle competenze nel Cloud AWS e di lavoro a studenti, disoccupati, sottoccupati o sottorappresentati delle comunità italiane.

Il programma AWS re/Start è progettato per adattarsi ai diversi livelli di esperienza e anche coloro che non hanno conoscenze tecniche pregresse possono fare domanda. Il programma continua l’impegno di AWS in Italia che, dopo il lancio della Regione AWS Europe (Milano) nel 2020, mira a supportare ulteriormente aziende italiane di ogni dimensione e settore e la comunità grazie alla formazione gratuita, entro il 2025, di 29 milioni di persone sul cloud computing.

Aws re/Start è un programma di formazione di 12 settimane basato sullo sviluppo di competenze pratiche che copre le competenze fondamentali del cloud AWS ma anche abilità pratiche necessarie per perseguire una carriera lavorativa come una comunicazione efficace, la gestione del proprio tempo, la capacità di collaborazione, l’affrontare i colloqui e scrivere un buon CV. Con il supporto di esperti professionisti e istruttori accreditati, gli studenti acquisiscono competenze sulla programmazione, sul networking, sulla security e sui database relazionali grazie a un apprendimento basato su scenari reali, laboratori pratici e corsi.

Inoltre, il programma copre tutti i costi e prepara i partecipanti a sostenere l’esame AWS Certified Cloud Practitioner, una certificazione che convalida le loro competenze nel cloud con una credenziale riconosciuta dal settore. Al termine del programma, i partecipanti saranno nella posizione di candidarsi per ruoli cloud entry-level nei campi delle operazioni cloud, dell’affidabilità di data center, supporto dell’infrastruttura e funzioni di supporto tecnico aziendale correlate.

In Italia, il programma Aws re/Start esordirà oggi in Piemonte, grazie alla collaborazione di Fondazione ENGIM, un ente di formazione professionale, e di TOP-IX, un consorzio pubblico privato no-profit che gestisce Internet Exchange nel Nord-Ovest d’Italia, e promuove innovazione e progetti basati sulla banda larga.

Fondazione ENIGIM e TOP-IX si occuperanno dell’insegnamento, forniranno un percorso per l’ottenimento della certificazione AWS e sosterranno gli studenti mentre iniziano la loro carriera nel cloud computing. Inoltre, supporteranno anche gli studenti che completeranno il corso mettendoli in contatto direttamente con potenziali datori di lavoro. Il programma Aws re/Start sarà esteso alla Sicilia e in altre regioni italiane entro l’anno.